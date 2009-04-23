所謂的GFW是中國政府為了限制人民言論自由所設的網路資訊過濾機制，這機制是包含在一個名為「金盾工程」的計畫裡面，是一種無形的「防火牆」，一般網友戲稱如果某個網站被防火牆擋了下來、無法訪問的話，叫做「撞牆」，也有人說是被「和諧」或「河蟹」了（取其諧音），因為這些網站違反了該政府建立「和諧社會」的目標。

而WebSitePulse這網站提供相當多網路監控工具與測試服務，其中一個「China Firewall Test」免費工具可以幫我們測試看看某些網站是否已經無法順利從中國境內連線訪問。

目前WebSitePulse網站提供上海、北京、廣州、香港四台在中國境內的機器來連線測試，另外還提供了西雅圖、慕尼黑與Brisbane（澳洲地名）三個不同國家的機器來測試，如果同一個時間可以從美國正常連線卻無法從北京或廣州連線，表示該站已經順利登上GFW清單，如果測試完兩邊機器都可以順利連上該網站，表示該站應該還沒被河蟹。

網站名稱： WebSitePulse （China Firewall Test）

WebSitePulse （China Firewall Test） 網站網址：按這裡 （在中國境內可能無法訪問）

使用方法：

第1步 打開「這個」網頁，請在上面方框輸入你要測試的網站網址，如本例中的Plurk噗浪「http://plruk.com/」，接著再點選中國境內的測試機器如「Beijing, China」，然後隨便點一個其他國家的機器，輸入圖片認證碼後再按〔Perform Test〕按鈕開始測試。

第2步 測試完成後，如果右邊的美國主機可以正常連線但左邊的中國主機無法正常連線，表示該網站已經「被和諧」了，「Status」的地方會顯示「could’t connect to host」的紅色字體。如果兩邊的網站都無法正常連線，可能是你所測試的網站目前無法正常運作，是本身機器或網路的問題。

第3步 如果兩邊的「Status」欄位都顯示綠色的「OK」，表示該網站可以順利的從北京連線瀏覽。雖然顯示「OK」不過這也不代表整個中國境內都可以正常瀏覽，因為GFW在封鎖網站的時候可能會有時間差，或者地域、ISP的差異。有時候部份網友可以正常連線，但在其他地區或使用其他網路公司的網友可能就不行，所以也只是大致參考用囉。

剛剛實際測試結果，目前Plurk噗浪網站如果用「http://plurk.com/」測試的話無法連線，改用「http://www.plurk.com/」則可以正常連線。有加www跟沒加www會跳到不同的IP去，大概是該IP還沒被封鎖吧。