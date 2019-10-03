想跟著太陽公公一起醒來？「Sleeep.」建議最好在這個時間上床睡覺！

各位還記得之前曾提到過的「90 分鐘睡眠週期理論」嗎？一般人差不多平均需要 4~5 個週期才能獲得充分的休息如果你想要實際執行這個理論可以下載「SleepyTime」或「Sleep Away」這兩款 App，

皆能方便計算最佳的上床時間或起床時間但若不想另外安裝 App倒是可以直接用瀏覽器打開「Sleeep.」這個網站來試試看。

「Sleeep.」是一個擁有極簡風格的網站基本上開發者認為日出是最好的喚醒方式所以網站會根據使用者所在地的預估日出時間以「90 分鐘睡眠週期理論」加上 14 分鐘的平均入睡時間推算出三組建議上床睡覺的時間點然後就可以依自己的日常作息從中選擇一個比較適當的時間。

沒錯！網站的功能很簡單主要就是提供建議上床睡覺的時間點在電腦、手機的瀏覽器都可以使用如果有想跟著太陽公公一起起床的念頭就可以嘗試看看但這比較適合晨型人使用啦！若真的可以日出就起床還能同時感到精神飽滿的話感覺還蠻划算的耶！

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使用方法：

第1步 因為需要知道所在位置的日出時間所以網站會要求存取位置資訊點擊「允許」。

第2步 接著就可以看到三組建議的上床時間最下方則有預估的日出時間也就是開發者認為最好的起床時間。有興趣的朋友可以嘗試看看還是要記得自己設定鬧鐘唷！