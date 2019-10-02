「A Cat House」畫風溫馨、有劇情的找不同遊戲，還可以幫貓咪佈置小窩！（iPhone, Android）

找不同是手機遊戲中很常見的遊戲類型但大多都是讓玩家一關一關的找關卡之間並不會有什麼其它特別的連結性，

不過「Find the differences – A Cat House」就不同了它用一段溫馨的故事劇情來串連所有的關卡每一章節都包含著一段故事讓玩家在挑戰找不同遊戲時還能有其它更多的期待。

它主要在述說一個女孩與貓咪的故事女孩不知道發生了什麼事導致她失去了記憶最終能不能喚起記憶又她與貓咪之間存在著什麼樣動人的故事就留給各位自己來找出答案了。

遊戲除了含有故事性整個畫風也是走一個相當溫馨的感覺在找不同的時候也能欣賞美麗的圖畫（如果有時間的話）每個關卡限時 2 分鐘在時間內需找出兩張圖畫中 5 個不同的地方若真的找不到時可以透過看廣告來取得兩次提示的機會若時間結束時還無法找出所有的不同點那麼就會失去一顆「心」。「心」最多可儲存 5 顆用盡時可待時間自動補回。

完成關卡時可獲得 5 枚金幣獎勵這些金幣可到商店購買貓咪的用品或是一些可愛的小家具能幫立體小屋進行佈置。所以在「Find the differences – A Cat House」中你能看到溫馨的故事、欣賞美麗的圖畫、玩到找不到遊戲之外還能享受居家佈置的樂趣唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Find the differences – A Cat House

Find the differences – A Cat House 軟體語言： 日語, 英語, 韓語

日語, 英語, 韓語 開發人員： hehcompany

hehcompany 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲就可以看到一隻小貓咪在空蕩蕩的房子裡快按下「START」開始玩遊戲賺金幣幫牠佈置美麗的家吧！每一個章節有 10 關按下「PLAY」即可進入。

關卡中會有兩張圖畫找到不同的地方直接點擊就能圈選在細節處也會藏著一些不同點可以兩指斜拉放大看更多的細節。每關只有 2 分鐘的時間在認真玩遊戲時也要注意剩餘時間哦！

若始終找不到不同點可以使用右上角的提示就會直接指出其中一個剩餘的不同點。成功過關就能獲得金幣獎勵。

當時間剩下不多時會響起警示音效提醒你若在時間結束前無法找出所有的不同點就算失敗啦！會扣除一顆心也可以觀看廣告後繼續挑戰剛剛的關卡。

存了一些金幣後就可以到「SHOP」裡購買一些貓咪的用品或家具裝飾。

當完成一個章節的關卡後就可以解鎖「ALBUM」相簿中的故事圖集一一的將它們解鎖就能看到最終的結局囉！

而居家佈置的部份也會隨著遊戲的進行越來越豐富無聊時也可以將貓咪抓起移動位置超可愛的啊！！！