超貼心！「宮縮計時器 & 計算器」可分析子宮收縮情況，自動提醒何時該出發去醫院！（iPhone, Android）

雖然一直聽說國人生育率越來越低但身邊的朋友還有朋友的朋友都相當努力在增產報國呢！而從確定懷孕到平安的將寶寶生下來，

這一路可說是相當不容易的尤其是媽媽們除了心情、角色的轉換需要調適外身體上也需經歷各種的煎熬真的是十分的辛苦。

而隨著預產期逐漸逼近時準媽媽們精神就越來越緊繃了當開始宮縮、陣痛就得仔細的記錄發生的時間與頻率以便判斷何時該出發去醫院。在雙平台都可以找到關於宮縮計時的 App可以協助媽媽們來記錄這款「宮縮計時器 & 計算器」是擁有繁體中文介面的一款 App使用起來更為親切。

操作相當簡單單擊可開始計時當宮縮結束時同樣再點擊一次即可進行記錄除此之外程式還會分析子宮的收縮頻率與時長適時的通知妳何時該前往醫院這貼心的服務將可以大大降低準媽媽們的不安唷！有需要的朋友可以參考看看。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 宮縮計時器 & 計算器

宮縮計時器 & 計算器 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Aleksei Neiman

Aleksei Neiman 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

在程式上都會有一些貼心的小提醒。當開始宮縮時就可以點擊下方的按鈕開始記錄結束時再次點擊就能停止計時。

上方會計算陣痛的平均時間與頻率程式也會根據宮縮的狀況適時的給予提醒。對於初次面對生產不知所措的準爸媽來說可以有一個參考的依據真的蠻不錯的。