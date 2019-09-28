「Brain Out」每一關都讓人傻眼！超搞怪無厘頭腦筋急轉彎（iPhone, Android）

生活太一成不變可不行快來「Brain Out」動動腦活化一下你的腦細胞吧！它是一款超級無厘頭的腦筋急轉彎遊戲，

目前只有 145 關但每一關絕對都讓人傷透腦筋考驗你的逆向思考能力必須打破傳統的框架用各種不合理的角度來解題。

可是也不能矯枉過正有時候答案明明就呼之欲出非常的簡單卻又會因為執著於搞怪的思考模式而回答不出正確的謎底玩起來真是有些揪心呢！題目的類型很廣泛有考邏輯的、有考觀察力的有時也會考考你的理解力跟舉一反三的能力唷！

卡關在這遊戲裡是很正常的解不出題目時可以使用「鑰匙」來取得提示而這「鑰匙」除了在每天進入遊戲時可以獲得之外也能透過觀看廣告來取得由於要看廣告才能取得提示就需連網玩但同時也必須忍受三不五時的廣告干擾若有信心不需要提示也是可以離線玩比較自在。

另外由於遊戲似乎才剛上架不久網路上目前是找不到相關的攻略只有在 Google Play 的遊戲評價中可以找到些許答案有疑惑的朋友也可以到那邊了解哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Brain Out – 囧才大考驗

Brain Out – 囧才大考驗 軟體語言： 簡體中文, 繁體中文, 英語

簡體中文, 繁體中文, 英語 開發人員： Focus apps

Focus apps 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.3 以上 / Android 4.2 以上版本

iOS 10.3 以上 / Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本（目前可預訂2019/10/31 推出）、Android 版本

遊戲畫面：

如果之前就有玩過類似的遊戲或是邏輯推理、智力測驗之類的遊戲某些關卡大概就會很有熟悉的感覺也會比較容易過關。答錯是沒有關係的可以一直嘗試到過關為止。

如果真的有解不開的關卡就使用右上角的「鑰匙」來取得提示吧！若沒有「鑰匙」就只能先看廣告取得才能再用來換提示哦！

有時不是單純的點擊或是移動物品還可能會需要手動輸入答案或是用「＋」、「－」來調整數字。

如果看了提示還是過不了也可以使用兩個「鑰匙」來跳關之後可以再從關卡列表中重新挑戰它。