只要說出一句話，「雅婷鋼琴師」就會獻上一首合適的樂音！（Android）

在昨天介紹專屬於 iPhone 的「雅婷 Live Music」後使用安卓手機的朋友是不是有一種被遺忘的感覺呢？先別這樣，

把眼淚收起來因為台灣人工智慧實驗室才沒有偏心在 Google Play 裡有另一款名為「雅婷鋼琴師」的 App目前也只專屬於安卓手機呢！

這個「雅婷鋼琴師」也是一款透過 AI 人工智慧來進行即興音樂演奏的 App但與「雅婷 Live Music」的操作方式不太一樣在鋼琴師這邊使用者只要對雅婷說出一句話她就會為你獻上一首符合需求的音樂不用另外做任何的設定只需要說句話即可。

無論你現在的心情如何？正想要專心工作或是安靜的思考、培養睡覺的氛圍雅婷都能想辦法為你演奏。不過開發者有說左右滑動就能讓雅婷停止彈琴但實際操作似乎沒有任何反應要停止或換首音樂只能先返回跳出再重新進入。另外還有個問題是它無法在背景工作所以得一直亮著螢幕也不能跳出程式哦！好可惜好可惜希望開發者可以優化一下啊～順便再加個播放計時器就更完美了。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：雅婷鋼琴師
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：AI Labs
  • 官方網站：https://ailabs.tw/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「雅婷鋼琴師」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

開啟後按著中間的雅婷不放再對她說句話。要按久一點不然無法啟動唷！

 

雅婷聽完後會說「讓我想想」然後就會開始播放適合的音樂給你聽囉！

 

開發者的說明圖片中有提到左右滑動就能停止彈琴但實際上操作是無任何反應的若想停止彈琴或換首音樂可以將螢幕關閉再開啟進入程式或是先按「返回」鍵再重新進入程式。

 

最後更新：09-27, 2019 下午 5:28

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