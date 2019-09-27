LINE 推出「防洗版」介面更新！傳送 10 張以內照片自動合併成一則訊息！

很多人都會使用 LINE 來分享照片一次傳個兩三張也許還 OK但傳送的數量一多，

又沒有建立「相簿」的概念那一張一張的傳真的會讓收的人很厭世而且穿插在其中的文字訊息也可能會因此被洗版。

LINE 在最近的更新中就想辦法改善了這個問題之後只要是一次傳送多張照片就會自動合併成一則訊息以照片拼圖的方式呈現最多 10 張照片為一組超過的則會另外再組成另一則訊息最多一次可傳送 50 張。雖然數量一多看起來還是很佔版面但至少已經比之前一張照片就佔一則訊息要好得多。

而這個更新只要你的 LINE 版本符合 iOS 9.1.0 以上、Android 9.16.0 以上以及桌機版的 5.19.0 以上版本就可以直接套用不需再額外手動更新。雖然照片看起來是合併成一則訊息但實際上如果傳送了 10 張照片它還是會顯示有 10 個未讀訊息在指定回覆或收回時也僅可針對單張照片所以它其實只是介面上合併實際上每張照片還是獨立的大概就是這樣囉！提供給大家參考參考。

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相關畫面：

照片會兩張兩張排列若為單數則會像右圖下方兩小一大的組合。

傳送幾張照片就會有幾個未讀通知但會將這些照片合併成一則訊息來顯示這樣比起單張一則要好很多但建議照片多時還是開個「相簿」比較理想啦！也可以永久保存唷！