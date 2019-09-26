Puzzle Shapes 幼兒邏輯訓練遊戲，學習辨識顏色、形狀、簡單算數（iPhone, Android）

「Puzzle Shapes」是一款專為 2~5 歲兒童設計的邏輯訓練遊戲單純的畫面加上暖心的配色與可愛的操作音效很能吸引兒童們的注意力。遊戲關卡主要分為四個階段，

包含圖形、顏色、算數與拼圖沒有任何說明文字只有直覺式的圖形設計可讓小朋友自己試著摸索與學習。

「圖形」的部份可讓孩子學習辨識各種不同的形狀三角形、方形、圓形、環形或是再加入立體的概念讓他們能分辨出立方體與平面的四方形有何差異增加對空間感的想像；「顏色」關卡中則會透過顏色的配對讓孩子接受不同顏色的刺激；而「算數」並不是多複雜的加減乘除只是單純的在圖形上加入不同數量的小圓點透過配對遊戲學習計數的概念。

最後的「拼圖」會讓小朋友學習用各種不同形狀的積木來拼出一台小汽車。而這些所有的關卡都有不同的難度免費下載版本僅開放其中幾關試玩若孩子試玩後覺得適合的話就可再考慮購買完整版唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Puzzle Shapes

Puzzle Shapes 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： wonderkind GmbH

wonderkind GmbH 官方網站： https://www.wonderkind.de/en/

https://www.wonderkind.de/en/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

整個遊戲除了遊戲名稱外幾乎沒有任何的文字說明。點入紅色按鈕就可以進入選擇遊戲關卡。

上方掛著的四個圖案分別代表四種不同的遊戲類型將圖案拖曳至下方的圓圈中就能啟動。

分別是要學習辨識圖形、顏色以及計算數目。

最後一個是拼圖利用各種不同形狀的積木照著指示拼出一個有意義的圖形。

點擊關卡列表右下角的按鈕可進入難度設定不過免費版本都只有開放 1~2 個難度可以選擇如果小朋友真的有興趣玩的話可再考慮付費解鎖。