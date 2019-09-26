快幫長輩裝一下！＂大字體＂血壓、血糖、體重記錄工具（Android）

身體是有使用年限的隨著年齡越來越增長多多少少都會開始出現一些小毛病，

例如血壓不穩定或是血糖控制不好……等當有這些毛病出現時日常記錄相關的數值變化就是很重要的工作了。

如果家裡的長輩是需要經常測量血壓、血糖的話記錄方式絕對是越簡單越好才能讓他們更願意自己做記錄一般醫生可能會提供血壓、血糖記錄本但那為了攜帶方便都做的超小本裡頭的格子、文字也都小小的視力比較不好的長輩記錄起來就更吃力了。

如果想讓長輩可以更容易做記錄其實可以考慮幫他們在手機裡安裝一些易用的程式像這三個由 QBee520 所開發的「血壓記錄」、「血糖記錄」與「體重記錄」App就是專為長輩設計的＂大字體＂應用程式除了有超大的字體外操作功能更是簡單！

開發者為了減少長輩操作上的障礙數字都採滾輪的方式輸入不需使用鍵盤直接上下滾動就能輕鬆記錄。另外還有簡單的統計功能分別有一週、一個月、三個月的平均值並有柱狀圖可以觀察變化唷！血壓、血糖與體重記錄是各別獨立的 App可視使用需求分別下載使用。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： QBee520

QBee520 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Andorid 4.1 以上版本

Andorid 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：血壓記錄、血糖記錄、體重記錄

使用方法：

三款 App 的操作方式是差不多的以下使用方法僅以「血壓記錄」代表。

第1步 點擊下方的「紅色按鈕」即可使用滾輪上下滑動輸入測量的數值。按下方的「藍色按鈕」即可儲存。

第2步 記錄一段時間後就可以點擊左下角的「圖表按鈕」查看一週、一個月或三個月的平均值上方也有柱狀圖可以參考數值的變化。