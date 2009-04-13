最近這些年詐騙事件真的很多，而且還多到有點煩人，很多人沒三兩天就會接到詐騙電話，尤其是一些大型購物網站的客戶資料外洩的情況還更嚴重些。台灣現在除了有「165」反詐騙的電話專線之外，今天看報紙才知道另外還成立個「165反詐騙網站」。剛剛看一遍，覺得這網站做得還算滿用心的，除了有點討厭首頁那個大大的、浪費頻寬的Flash之外，網站裡面還有案例解析、檢舉、報案專區...等等都還滿不錯的的，相當適合我們這群習慣使用網路的網路人。

網站介面：

第1步 這是「新聞快訊」，裡面會有最新詐騙新聞，多看看如果下次在遇到類似的狀況，可以提醒自己或親人不要被騙，尤其一些講不聽的人，你把這些案例轉給他看或列印出來，至少看到「內政部警政署」字樣應該會比較容易清醒過來吧？

第2步 這是「最新詐欺手法」，可以給大家參考一下歹徒的最新犯案手法，避免自己被騙。

第3步 如果你常常接到一些詐騙電話，可以從「我要檢舉」頁面去線上檢舉，越多人檢舉這些人頭帳戶或人頭號碼就會越快被停用，也就可以越少人受害。

第4步 如果你不小心變成受害者了…，可以按這個「我要報案」的網頁去報案。報案完之後，上面還有「案件查詢」的頁面，可以看看目前辦案進度。

其實這網站最主要的用途除了查詢那些案例、詐騙手法之外，最重要的還是檢舉跟報案，如果真的每件檢舉案件跟報案的單子都會迅速處理的話，大家團結起來應該可以快一點讓這些詐騙集團多點阻礙，不過要說根治… 可能還是得國際合作吧？不然一天到晚躲在國外，也沒人幫忙抓呀。