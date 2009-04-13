最近這些年詐騙事件真的很多，而且還多到有點煩人，很多人沒三兩天就會接到詐騙電話，尤其是一些大型購物網站的客戶資料外洩的情況還更嚴重些。台灣現在除了有「165」反詐騙的電話專線之外，今天看報紙才知道另外還成立個「165反詐騙網站」。剛剛看一遍，覺得這網站做得還算滿用心的，除了有點討厭首頁那個大大的、浪費頻寬的Flash之外，網站裡面還有案例解析、檢舉、報案專區...等等都還滿不錯的的，相當適合我們這群習慣使用網路的網路人。
- 網站名稱：內政部警政署 165反詐騙檢舉、報案網站
- 網站網址：http://165.gov.tw/
網站介面：
第1步 這是「新聞快訊」，裡面會有最新詐騙新聞，多看看如果下次在遇到類似的狀況，可以提醒自己或親人不要被騙，尤其一些講不聽的人，你把這些案例轉給他看或列印出來，至少看到「內政部警政署」字樣應該會比較容易清醒過來吧？
第2步 這是「最新詐欺手法」，可以給大家參考一下歹徒的最新犯案手法，避免自己被騙。
第3步 如果你常常接到一些詐騙電話，可以從「我要檢舉」頁面去線上檢舉，越多人檢舉這些人頭帳戶或人頭號碼就會越快被停用，也就可以越少人受害。
第4步 如果你不小心變成受害者了…，可以按這個「我要報案」的網頁去報案。報案完之後，上面還有「案件查詢」的頁面，可以看看目前辦案進度。
其實這網站最主要的用途除了查詢那些案例、詐騙手法之外，最重要的還是檢舉跟報案，如果真的每件檢舉案件跟報案的單子都會迅速處理的話，大家團結起來應該可以快一點讓這些詐騙集團多點阻礙，不過要說根治… 可能還是得國際合作吧？不然一天到晚躲在國外，也沒人幫忙抓呀。
於FB上販售假貨，刪除封鎖不利留言，繼續騙人購買商品！
惡意不處理退貨！
https://www.facebook.com/%E5%85%A8%E7%90%83%E7%B2%BE%E5%93%81%E9%81%B8%E8%B3%BC%E4%B8%80%E7%AB%99%E5%BC%8F%E6%9C%8D%E5%8B%99-1862341623982833/
販售假貨的FB網址
有沒有在捉，那些假裝媛交的我有到警察局報案了，過了好幾天了，那些假媛交還是在交友平台出現，有好多個，不知道還有多少人受騙
https://www.coachemaxstore.com/
我曾在這個網站被受騙．在2016年11月13日，他標題美國coach網站,當我訂貨付款後。一直毫無消息，我12月3日寫封電郵查詢貨品運送情況．他們回覆是員工送錯單，那麼我問如何處理會補發貨嗎？他們回覆退款，但要收取我15巴仙手續費。隨後我回覆説：我不是想退款，而是想收到貨品。他們之後一直再無回覆電郵至今2016-12-8。直到我收到信用咭月結單，才知道他是北京公司開的網站。我不知道可在那地方投訴，再有人被此網站騙財！因為我已經被他們騙去$138美金了。真的不想此網站，可以無法無天地騙財。
http://www.facebook.com/groups/518469381519479/
上面那個就是騙人的網址 請有看到的人幫忙傳下去謝謝
近日 Facebook 上面大量出現「購物社團」，標榜便宜物品團購的方式來吸引網友，網友在不知情的情況下還以為發現破盤好康，甚至一起拉朋友共同加入社團(或是帳號被盜用，被人家拿帳號來邀請別人)，詐騙成員利用 FaceBook 社團不須您同意即可加入的漏洞，將許多人拉進去，接著讓您以為這是好康集散地、破盤大特價等誘因，進而進行銷贓或是拿錢不出貨等狀況！
透過這樣的購物模式，您必須提供「個人資料」舉凡姓名、住址、電話、帳號等等，過程中對方也會跟您要索取「簡訊認證碼」來聲稱進行交易確認，但事情又回到之前小編與大家分享的狀況，那就是當您提供了「認證簡訊」之後，小額付款或是人頭帳戶的狀況又將再次發生！
對方獲得你的電話以及認證碼之後，可能利用你的手機門號來進行「小額扣款付款」的電信機制，利用你的門號購買遊戲點數、開通服務、購買物品、設立詐騙拍賣帳戶或是其他不法行為，輕則你被騙三千～一萬元不等，嚴重的話變成詐騙人頭拍賣帳戶而必須上警局等等，相當麻煩….
回應文章;
[再更二審囑託鑑識專家李昌鈺到汐止案發現場重建，98年8月間，李昌鈺團隊交給法院的鑑識報告結論指出，吳銘漢夫婦命案”極可能”為已伏法的王文孝1人所為，蘇建和、劉秉郎與莊林勳3人再獲判無罪。1010831]
由以上所言:台灣的重大殺人刑事司法案件判決是以”臆測的方式”來判定罪刑,這種判定方式能讓受害人或台灣的社會大眾所接受嗎.而李昌鈺的專業能力是因為他的臆測能力比別人強,所以受到台灣司法界及社會大眾的遵從及信任景仰,所以他對重大刑事案件的臆測結果也成為台灣最有公信力的重大刑事案件判決依據.我現在終於明白,原來台灣的司法判定的依據是依臆測的能力來判定.這真是台灣人之福啊,也是台灣社會加害人的福音及恩典.在這種司法臆測判定的制度下,台灣人生活在這樣的社會中應該做這種社會上的加害人比較有福音恩典呢?還是做一個被害人的活該受死比較適合?如此台灣未來的社會生活環境又將是如何呢.
在這之前我曾經接到過一位男子,他在電話中,用言語要脅不許我插手蘇建和案件,當時不知誰是蘇建和,今日得知蘇建和判定的案子是採用台灣一流的臆測高手李昌鈺所臆測的證據作為判定得結果.如果李昌鈺的臆測結果是思考錯誤或是人為故意錯誤,那社會上將增加多少危險因子的存活率及擴大效應.其蘇建和案的受害家人又情何以堪呢.這種情境台灣社會將來的社會安全成本又該要付出多少呢.
為了讓吳銘漢夫婦能死的冥目及我的個人安全問題;更為了減少台灣社會危險因子的存活率,我願意提供我的專業能力.
請信任我能力的人與我聯繫.應該有人知道我是誰,我就是那些檢警司最想找麻煩的人.