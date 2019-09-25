《即刻救援 1280》讓網友忍不住吶喊＂到底怎麼玩啊！＂的北巿綠運輸宣導遊戲

綠運輸在台北巿算是做的頗為完善就算不開車、不騎車使用公車、捷運加上 YouBike 幾乎沒有什麼地方是到達不了的，

不過在上下班的尖峰時期某些路段車子還是會塞塞塞台北巿交通局為了宣導綠色運輸的概念最近就默默的推出了一個名為《即刻救援 1280》的網頁遊戲。

在《即刻救援 1280》裡玩家們要扮演的是一名綠運輸特務目標是要拯救一名在某次綠化任務中被反對派擄走的高層特務你能通過重重的挑戰一起成功達成任務嗎？

雖然是個網頁遊戲但玩起來可不簡單！在遊戲中玩家需完成「臺北捷運」、「8 橫 8 縱幹線公車」與「YouBike」三大任務在挑戰每個任務時遊戲都會偷偷的加入一些相關的優惠介紹例如「在臺北巿內持悠遊卡於雙北捷運公車轉乘 YouBike1 小時內雙向轉乘可以省 5 元」讓玩家透過遊戲也可以順便了解各個綠運輸提供的額外好處也會在遊戲中宣導交通安全的相關常識唷！

個人覺得三個遊戲任務中「臺北捷運」最簡單也最好玩因為是音樂節奏遊戲玩起來蠻爽快；「8 橫 8 縱幹線公車」則是一開始真不知道在幹嘛為什麼老是過站不停呢！而且那車速最好只有 40 啦！（難道是在反應現實的狀況嗎？）；「YouBike」的龍頭也挺難控制的一直撞到路人真是不好意思呢！

挑戰完三個任務後基本上只能算完成了個人的任務遊戲的最終結局必須集結眾人的力量才能解鎖目標是要集合 50,000 人的力量截至本文撰寫的當下進度是 9.8% 共 4,895 人加入如果想要快點看到結局就快拉親朋好友一起下海吧！

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網站名稱： 即刻救援 1280

即刻救援 1280 網站網址：https://mission.1280.taipei/

遊戲畫面：

開啟網頁後按下「START」就可以進入。為了不影響大家體驗遊戲帶來的驚喜下面就只單純分享幾個任務截圖與簡單的說明遊戲中都會有玩法介紹而故事劇情的部份就留給大家自己來享受囉！

遊戲需完成三個關卡挑戰順序無所謂可以從自己喜歡的交通工具開始玩。

YouBike 的部份是要使用右下角的「龍頭」來控制方向但真不是普通的困難！除了要閃避路人之外其它的東西都可以吃。

捷運是其中比較好玩的關卡好好的享受音樂吧！

公車的話算是其中最讓人緊張的了怎麼老是過站不停啊你！

完成三個任務挑戰後就可以進入最後的「SOS」終極任務。

但這終極任務需要大家一起來完成！目前進度感覺還很落後啊～快號召朋友一起來玩！

遊戲最後有提供「號召同伴」的按鈕可直接將遊戲資訊分享到 FB「登錄特務榜」則可連結 FB 帳號將自己的成績登入到排行榜中。