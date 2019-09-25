「日檢句型聽讀小幫手」準備日文檢定、加強日語聽說能力皆適用（iPhone, Android）

一般學習一個新的語言我們總是比較著重在讀跟寫的方面聽與說則通常是比較缺乏的以致於考試也許能獲得不錯的成績，

但在實際與人對話上就顯得比較無力。若你想加強日語的聽說能力或是在日文檢定的聽力方面拿到更好成績「日檢句型聽讀小幫手」應該會有些助益。

「日檢句型聽讀小幫手」是一款專為台灣日語學習者所設計的日文句型聽力口語輔助學習工具其依程度分為初級一～高級二共六個單元全數加起來有超過 1800 個句型選擇想要學習的句子時程式會透過分析將該句子進行斷句處理把一個句子依照其語法結構可能再分為 2 或 3 個衍生句使用者可由短句先進行聽力與口說練習。

當句子熟悉後可再透過「測驗」來了解自己掌握的程度測驗時只會提供語音提示需靠耳朵聆聽句子後再使用語音辨識來評斷口語的正確度。每個句型還會進一步將其中的詞彙列出標示其原形、詞類與發音對於學習日語的朋友來說是款很不錯的輔助工具哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 日檢句型聽讀小幫手

日檢句型聽讀小幫手 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： SHIH lieh-ting

SHIH lieh-ting 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.2 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.2 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

點擊「LOGIN」進入後預設顯示「初級一」的內容點擊右上角的按鈕可展開學習選單就可以切換其它的單元。

點選想要學習的句型程式會將其依語法結構拆分為多個長度不同的句子。

接著點選想要練習的句子再點擊下方的「聆聽」就會播放語音此時可跟著練習說。覺得說的不錯時就可以再點擊「口說」透過語音辨識看看自己的發音是不是夠正確。

當所有的句子都練習過後就可以進行「測驗」先點擊「選句」接著會播放隨機選取的句子語音然後再按下「口說」唸出剛剛聽到的句子後就能獲得評語結果。如果不是很確定自己聽到了什麼也可以按下「提示」就會在上方顯示句子中的重要關鍵詞彙給你參考。

點擊「詞彙」可更進一步學習句型與其中的單字。點擊單字可聽發音並能看到更多相關的說明。