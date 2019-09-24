「Beat Craft」用 YouTube 上的音樂 MV 玩節奏遊戲，什麼歌都能玩！（Android）

在 Google Play 有許多的音樂節奏遊戲但大多都只能玩遊戲裡的固定歌單可是玩音樂類遊戲當然要搭配自己喜歡的歌曲才能更享受啊！如果你也是這樣想的，

「Beat Craft」快快下載來玩！

它是一款結合 YouTube 的音樂節奏遊戲你可以用關鍵字搜尋喜歡的音樂 MV並直接把它拿來玩在遊戲時 MV 還會出現在背景裡所以在玩遊戲時還能一邊欣賞音樂 MV……才怪！哪有時間啦！XD

第一次使用時需先進行「同步」調校音樂與節奏音符的準度這樣在遊戲時才能提高獲得「Perfect」評分的機會也能玩得更加盡興！每玩一首歌曲需要花費 1 個「磁盤」最高可儲存 5 個每 30 分鐘會回補 1 次如果想要玩更多的歌曲可透過看廣告來取得額外的磁盤當然也可以付費進行升級囉！

在開始遊戲前可自訂難度、音樂速度、音符數量以及遊戲時間……等在遊戲時可要繃緊神經尤其是挑到節奏速度快的音樂玩起來更瘋狂啊！挑戰結束時會依表現來進行評分不滿意的話可以反覆的挑戰。若覺得自己玩不過癮還能挑戰其他玩家的最高分數讓自己的名字也能站上排行榜的第一名！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Beat Craft

Beat Craft 軟體語言： 中文, 日文, 韓文, 英文……等

中文, 日文, 韓文, 英文……等 開發人員： STUDIO HU

STUDIO HU 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上版本

Android 4.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Beat Craft」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

初次進入遊戲建議先進行「同步」。

在「同步」裡會播放幾個簡單的節奏跟著節奏點擊音符若感覺節奏與音符的速度不太一致時就可以透過左側的「＋」、「－」按鈕來調整快慢直到你可以完美的獲得「PERFECT」評價為止。設定完成直接點擊右上角的「暫停」按鈕回到程式主畫面即可。

在主畫面中會列出最熱門的 100 首歌曲你可以從中找尋想要玩的音樂或也可以點擊左上角的「放大鏡」輸入關鍵字搜尋。

找到想玩的歌曲後可依喜好來設定難度、速度……等接著按下「遊戲開始」。

在遊戲時背景就會同步播放 MV 畫面就能一邊玩遊戲一邊看 MV。（但真的沒空看啊！）

持續的獲得 PERFECT 評價可激發 FEVER 模式！盡情的在音樂節奏中享受吧！

歌曲結束後就會依剛剛的表現進行評分、評等你可以再次挑戰或是回到「主菜單」繼續玩其它的歌曲。

點擊下方的「挑戰」可以查看各歌曲排行榜中的最高分數並能進行挑戰試著打敗更多的玩家吧！