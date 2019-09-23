「いらすとや」可愛日式插圖素材免費下載，個人、商業用途皆可！

網路上可以找到許多有用的知識認真挖掘的話更能發現很多有用的工具軟體或是圖庫素材「いらすとや」插圖屋就是一個相當不錯的免費日式插圖素材網站，

裡頭的插圖都是去背的 PNG 圖檔下載之後就能直接使用非常方便。

個人或商業用途皆可而且完全免費只是商用的話有最多 21 張圖的使用上限。網站收錄的類型很廣泛包含節日、婚禮、人物、料理、學校、生活、醫療、社會、運動、自然、建物、文字……等 14 個大分類而且每個分類都還有再細分更多的小分類選項共有超過 200 種類型讓使用者可以方便找到最符合需求的插圖。

找到喜歡的插圖後點開大圖就能用滑鼠右鍵另存圖檔不需註冊、登入或是輸入驗證碼直接就能下載使用。一般的使用情形基本上都是沒問題的但建議在取用前還是要參閱一下網站的使用條款與常見問題唷！（雖然是日文但用 Google 網頁翻譯就可以大致了解內容了。）

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網站畫面：

開啟網站在右側就能看到 14 個大分類點入都有更詳細的小分類。在左側下方則有將所有的小分類列出也可以從這邊直接找。

例如我點入「人物」就會列出更多小分類可以從中選擇不同的身份或年齡。

再點入小分類就可以看到插圖了。

找到適合的插圖時點擊它開啟大圖。

接著再按滑鼠右鍵選擇「另存圖檔」就能將插圖的 PNG 檔儲存下來。

插圖的類型真的很豐富而且都一直有在更新中有時還可以找到與時事相關的插圖唷！有需要的朋友一定要加入最愛啊！