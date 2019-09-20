「Personas」大頭貼產生器，簡單幾步驟就能製成俏皮的卡通頭像！

在網路上走跳很多時候都會需要製作個人的頭貼無論是在社群平台，

或是申請一些網路服務時可能都會需要設定一張能代表個人的大頭貼但有些朋友也許不那麼想將自己的照片放到網路上這時就可以用一些卡通化的頭像來代替。

之前已經介紹過不少這類型的服務各種風格都有而本文要介紹的「Personas」也是一個可以簡單製作俏皮風格卡通頭像的免費線上服務共有八個部份可以讓使用者自行變化樣式與顏色包含膚色、髮型、鬍子、衣服、眼睛、嘴型、鼻子與背景色。

雖然選項說真的都不多但還是能組合出一些逗趣的頭像製作完成可免費將頭像圖檔下載為 PNG 圖檔做使用若想要有更多不同的發揮還能另外連結下載 sketch 檔案不過圖檔授權方式為 CC 4.0可供個人或商業使用但需標註來源唷！喜歡這種頭像風格的話不妨動動手指幫自己做一個吧！

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網站畫面：

開啟網站後就可以看到八種頭像的設定項目點擊「＜」、「＞」可切換樣式點擊「色塊」則可變換顏色。

 

如果想要來點驚喜可以點擊「Randomize」讓網站為你隨機設計。找到喜歡的頭像組合後就可以點擊下方的「Download Avatar」將頭像下載為 PNG 圖檔。

 

若想要再做其它的使用可往下拉點擊「Let’s Go」就能連結到 Sketch 檔案的下載網頁囉！

 

最後更新：09-20, 2019 下午 6:55

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