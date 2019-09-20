「咖啡相機」拍出你的小清新！隨機特效有選擇困難也不怕！（Android）

拍好照片不知道該怎麼修時加上一款特別的濾鏡絕對是最好的選擇現在的照片編輯 App 裡所提供的濾鏡、雜訊、漏光……等特效基本上都很好用，

但數量超多有選擇困難的人該怎麼辦呢？這時就很需要像「咖啡相機」這類有提供＂隨機＂按鈕的照片編輯器啦！

「咖啡相機」同樣有豐富的濾鏡可以使用在拍照時就能實時顯示在鏡頭前拍照後還能再做更進一步的調整提供包含雜訊劃痕、顏色濾鏡、漏光、故障效果、LOMO 以及基本的影像調整工具對於喜歡的特效組合還能儲存下來之後可再套用在其它的照片上。

修圖的效果很不錯無論是要文青、小清新還是復古、個性風它都能滿足你的各種風格需求但這樣加一加有超過千種的編輯特效有時還真不知道該怎麼選才能泡出一杯風格獨特的咖啡如果真遇到這樣的困境只要按下「隨機骰子」程式就能幫你組合出千千萬萬種不同的風味編輯照片就是拿～～～麼簡單！你也來試試看吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 咖啡相機

咖啡相機 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Analog Film Photo & Photo Editor & Camera

Analog Film Photo & Photo Editor & Camera 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「咖啡相機」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

可以選擇拍照或是從相簿選取照片進行編輯。拍照的話就可以直接選用喜歡的濾鏡下方還能加入雜訊、漏光……等效果。

拍照後或從相簿選取照片就可以再進行更多的調整就算拍照時選了濾鏡也可以在拍照後嘗試更多不同的風格。不過免費版本有一些特效是上鎖的但往後拉還會有一些免費的特效可以選用哦！

在「Texture」紋理選項中又分為顏色濾鏡、漏光、雜訊、故障效果與 LOMO每一項點入都有更多的項目可以選用且可再點擊做效果的微調。

「Adjust」裡有十多種的調整工具可以使用包含亮度、對比、曝光度、暗角……等。

如果想保存當前自己調配的特效組合可到「Preset」點擊「＋」將其儲存下來之後就可以再套用到其它的照片上。

完成後點擊「Save」即可儲存到相簿中也可再透過其它的方式將照片分享出去。

如果不知道該怎麼選擇也可以在拍照或選入照片後直接點擊上方的「隨機骰子」就能由程式幫你組合囉！一直點可以一直換換到你滿意為止！