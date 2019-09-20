設定超簡單的手機電池充飽通知～Full Battery Charge Alarm（Android）

雖然現在的手機電池都不用擔心過充的問題但手機充飽後都不通知一下也真的讓人有點困擾啊！如果你的手機沒有呼吸燈可以看，

本身也沒有內建充電量的通知又每次在充電時特別手癢很想滑一下手機就必須三不五時去點開螢幕看一下確認充到哪個程度了實在有些麻煩。

如果想在手機充電達一定百分比時可以收到通知的話在 Google Play 裡有超多超多超多的充電警報 App 可以下載其實這類的 App 功能都差不多但本人很怕麻煩所以介面、功能越簡單越好如果你也是可以參考這款「Full Battery Charge Alarm」跟我一起享受簡單的生活。

下載安裝後基本上也不用做什麼設定只要啟動警報功能就可以了但若想要指定警報鈴聲就可以再進一步做設定除了可選擇喜歡的鈴聲外也可以設定只要響鈴一次或是否要使用震動通知另外如果不想手機充到 100%程式也提供使用者手動設定通知條件例如可以設定充電達 80%、90% 等即通知。

因為大多手機都有低電量通知所以「Full Battery Charge Alarm」就沒有這方面的通知選項可以使用。不想手機再默默充電的話就可以考慮下載來用唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Full Battery Charge Alarm

Full Battery Charge Alarm 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Syrupy

Syrupy 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上版本

Android 4.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Full Battery Charge Alarm」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 如果你真的很怕麻煩下載安裝後就「ENABLE ALARM」給它按下去！然後會跳出一個對話視窗告訴你已經啟動按下「OK」後會再告訴你說程式會常註在通知欄中但你幾乎不會發現只有充電時才會出現。

第2步 若你想要調整鈴聲或通知百分比的話就可以點入下方的「SETTINGS」。你可以選擇要鈴聲通知或震動通知、可挑選自己喜歡的鈴聲、設定充電達多少百分比即通知……等。

第3步 當手機在充電時通知欄就會顯示一個小鈴噹圖示代表程式正在運行中。當電量達指定百分比時就會響鈴或震動通知你囉！