PortExpert 監控軟體對外連線、TCP/UDP 連接埠開啟使用狀況

當電腦開機、啟動後其實會有很多肉眼看得見與看不見的程式或服務在執行著有些程式可能會自動對外連線、下載或更新一些訊息，

有些可能默默的開啟一些連接埠透過網路送出一些檔案或資訊。如果沒有適當工具的幫助我們可能很難得知目前有哪些軟體正對外連線、哪些軟體與外部哪些伺服器或電腦有聯繫…?

如果你想進一步了解電腦的運作狀態除了 Windows 系統內建的「資源監視器」功能外還可透過 PortExpert 簡潔、即時的監控介面來了解各個軟體的對外連線狀態。

可顯示的資訊包含每個執行程序的名稱、PID、TCP/UDP、外部 IP 位址、外部連結埠…等並提供 Whois 查詢按鈕、開啟遠端伺服器、Time freeze、開啟本地端程式所在資料夾與快速搜尋…等功能。

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如果某些訊息不夠完整的話可以按「視窗」+「R」快速鍵並輸入「resmon」另外執行系統內建的「資源監視器」功能透過你找到的 PID 來監控其 CPU、記憶體、磁碟存取與其他網路連線活動。