超大滿版數字倒數計時器～ Minimalistic Countdown Timer（Android）

手機裡大多都有內建倒數計時器的功能平時日常生活來使用的話其實也很夠用，

但它的數字顯示通常都不大如果想運用在一些活動或是比賽當中或是想將倒數計時的畫面投影到大螢幕上可能就比較不夠力了。

「Minimalistic Countdown Timer」是一款擁有超大數字且滿版顯示的倒數計時器黑底白字、粗字體除了非常適合投影顯示外日常使用就算站得很遠也能清楚的看見時間。在螢幕上下滑動就能調整需要的時長在最後一分鐘與最後 30 秒時會有響鈴提示最後 5 秒會逐秒倒數而時間結束時則會有長聲的提醒。

操作非常容易還可以選擇將螢幕顯示改為以秒為單位（也就是「01:00」會變成「0060」）也可以轉換成遞增計時設定時間最小可到秒除了提供 Andorid 版本外也有提供 Windows、MAC 版本可下載到電腦中使用。若有需要大數字的計時器它會是蠻不錯的選擇哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Minimalistic Countdown Timer

Minimalistic Countdown Timer 軟體語言： 英文

英文 開發人員： CountdownKings

CountdownKings 官方網站： https://www.countdownkings.com/

https://www.countdownkings.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上版本

Android 4.0.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Minimalistic Countdown Timer」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 每次開啟都會看到他們自家的小廣告點擊「X」關閉即可。

第2步 直接在數字上上下滑動就能調整需要的時長。預設只能設定到分鐘數若需調整到秒數可點入下方的「齒輪」。

第3步 在設定裡可依個人的使用需求來開關各項功能。

第4步 調整好設定並設好時間後長按就能啟動計時。

第5步 啟動計時後點擊螢幕可暫停計時再次點擊可繼續長按則可重置時間。

第6步 時間到時會有長聲提醒且將畫面轉為紅色。點擊即可重置時間。