「子彈先生」有點殘忍但又很耐玩的射擊解謎遊戲（iPhone, Android）

「子彈先生」是一款有點血腥、有點殘忍的益智射擊遊戲玩家扮演的是遊戲中的英雄角色必須精準的射擊敵人才能過關，

要找出最佳的射擊角度用最少的子彈將敵人打敗你有一槍斃命的本事嗎？

遊戲包含多種主題關卡在經典模式中挑戰到一定程度才能解鎖更多其它有趣的遊戲模式像是手榴彈、決鬥、人質、任務……等每一個遊戲模式都各有不同的玩法與特色但不變的都是以擊倒敵人為目的。

遊戲裡充份運用了物理特性子彈遇到牆壁就會反彈有時用一顆子彈就能清光所有的敵人有時也會需要用子彈來撞擊其它的物體、炸彈……等是一款蠻燒腦又有趣的遊戲但敵人被射擊時總是會流點血才真實如果你不喜歡太殘忍的畫面也可以選擇將流血特效關閉這樣玩起來會舒適一些哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 子彈先生—間諜解謎

子彈先生—間諜解謎 軟體語言： 繁體中文,簡體中文

繁體中文,簡體中文 開發人員： Lion Studios

Lion Studios 官方網站： https://lionstudios.cc/

https://lionstudios.cc/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

一開始只開放「經典」模式可玩點入「遊戲」就能開始挑戰。遊戲中出現新的遊戲玩法時都會有像右圖這樣的玩法說明。

在螢幕上拖曳就能拉出射擊瞄準線放手即可發射成功射中就過關囉！依所使用的子彈數量給予星數在上方可以看到有金色與黑色兩種子彈每用到一顆黑色子彈就會扣除一顆星。

有時得用一顆子彈解決所有的敵人；有時得靠牆壁的反彈力閃過障礙進行射擊；有時要用子彈推動其它的物體；有時則需要啟動特別的開關。

在同一個模式中分有多篇不同的章數每個章數有不同的敵人與背景主題絕對可以讓你玩不膩！

當在「經典」模式中獲得一定星數後就能解開更多其它有趣的遊戲模式。

「手榴彈」模式變成要將手榴彈投擲到敵人的位置而不是直接用子彈射擊。

「人質」模式則是要避免射殺到人質。

「決鬥」模式需要網路連線才能進行可與其他的玩家進行對戰雙方互相瞄準後將會一起射擊先擊中對手的一方獲勝。

每次過關都可以獲得「綠鈔票」每 500 張鈔票可到「皮膚」隨機解鎖新的角色造型。

如果不喜歡太血腥的畫面可以到「設定」中關閉「流血效果」畫面就會比較乾淨了。另外在遊戲中偶爾會出現如右圖的畫面請不要點擊「免費試用」直接按右上角的「X」關閉畫面回到遊戲即可。