「篆書」包含四款篆體字查詢，支援繁簡輸入、反向顯示，篆刻的好幫手！（iPhone, Android）

「篆書」是一種古老的漢字書體一般學寫過書法的話都應該有看過甚至寫過此類字體，

長的像蟲蟲一樣彎來扭去的沒有認真學過的話還真不知道寫的是什麼字呢！如果你正在學寫篆書但某些字不知道該怎麼寫或是打算刻個篆體字的印章這款名為「篆書」的 App 應該會有些助益。

它是一款專門用來轉換篆體字的程式可查詢包含方正小篆、金文大篆、迷你繁篆書以及經典繁角篆這四款篆體字只要輸入欲查詢的字就能立即將其轉換成篆體支援繁簡輸入若是要用來刻章的話還能將字體水平反轉更方便使用。

點擊字體可放大顯示並能將需要的篆體字單字儲存成一張 753×777 的 jpg 圖檔細節也能看得很清楚哦！有需要的朋友可以下載來試試。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 篆書

篆書 軟體語言： 簡體中文、繁體中文、英語

簡體中文、繁體中文、英語 開發人員： Tim Liu

Tim Liu 軟體性質： iOS 為付費軟體 NT$33 / Android 為免費軟體

iOS 為付費軟體 NT$33 / Android 為免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 2.2 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 2.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後在上方的文字框中輸入想要查詢的字就能立即在下方看到轉換後的篆體字。

在上方可切換字體大小、正反面以及有四種不同的篆體可選擇。

有需要的話還可變換不同的字體顏色點擊單字可放大再點擊左下角的圖示即可儲存單字大圖。