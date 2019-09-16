「Joy of Cooking」溫馨的手繪漫畫風美食料理消除遊戲（Android）

「Joy of Cooking」是一款玩起來相當溫馨的美食料理消除遊戲從初次進入遊戲開始就能被手繪漫畫風格的前導動畫給吸引住目光，

主角的設定是一位來自韓國首爾的 20 歲女孩 Miya而整個遊戲則全都圍繞在 Miya 的生活之中。

遊戲的主場景就在 Miya 的小屋裡簡單而溫暖的佈置加上一隻可愛又頑皮的小貓咪不時可以看見貓咪與主角的互動十分逗趣。在遊戲中 Miya 想透過料理來轉換心情但似乎廚藝是有待加強的而玩家要做的就是透過消除遊戲來幫助她料理這些食材。

從簡單的「豆腐」開始每個料理主題都代表著一段主角的心情「豆腐」就像是一場自我療癒的過程原本心情不太美麗的 Miya製作了這道豆腐料理後心情就整個都溫暖了起來。

每個主題有多道關卡需完成基本上都是以收集指定食材為主有時會有限時條件增加難度中間還會穿插一些獎勵關卡有機會可以獲得額外的金幣獎勵金幣可用來購買道具外也可在闖關失敗時用來爭取更多過關的機會。

關卡難度不算太高搭配著輕鬆的音樂算是一款蠻休閒的遊戲整體的畫風非常溫馨每個主題的動畫故事內容也很豐富如果喜歡消除類遊戲的話很推薦可以下載來玩哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Joy of Cooking: Miya’s Everyday

Joy of Cooking: Miya’s Everyday 軟體語言： 英文

英文 開發人員： CookApps

CookApps 官方網站： https://www.cookapps.com/

https://www.cookapps.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Joy of Cooking」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

這天 Miya 下班回到家中可愛的貓咪正等著她呢！點擊右下角的「豆腐」開始進入第一個料理主題。

每個料理主題背後都有著一個故事如同前文所提到的「豆腐」就是一個自我療癒的過程。這一天的 Miya 因為諸事不順而感到失落所以買了豆腐想做道能溫暖身心的料理但……。

對料理不太在行的她需要玩家們的協助透過消除遊戲來幫幫她吧！每個關卡在左上角都會有需要收集的食材種類與數量在下方點擊兩個以上相同且相連的食材就能消除。

達成目標即可過關！過關動畫超可愛貓咪也會一起加入哦！成功過關可獲得金幣獎勵。

一次消除 5 個以上的食材則可以生成特殊廚具可以一次消除一整行或列或是消除所有同類食材……等。

在遊戲中還會陸續加入一些新的元素像是時間限制、佔位的「垃圾包」、需要兩次爆泡的「氣泡」、收集底下的「餐盤」……等。

中間還會穿插一些獎勵關卡在限制之內可以儘可能的抓住食材避開垃圾包抓到多少就能換成金幣給你哦！

完成一個主題就等於完成了一道料理Miya 還會將完成的料理拍照上傳到她的社群中你也可以幫她按個讚哦！完成了一項料理後右下角的關卡圖示就會進入下一道料理主題點擊就能看到相關的故事內容以此類推的繼續協助 Miya 完成更多的料理吧！