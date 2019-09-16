「星座運程 x 愛情配對」多面向的個人星座運勢分析，還有不限性別的配對指數可參考！（iPhone, Android）

人生在感到迷惘的時候就會需要被指點一下那對象也許是一位朋友，

也許是某本書裡的一段話也可能是在不經意當中看到的星座運勢在頻率對的時候都可能為你指引方向。

如果你對星座運勢有興趣想在需要時就能參考一下的話可以考慮下載這款在雙平台都有上架的「星座運程 x 愛情配對」它是一款內容精實的個人星座運勢分析 App只要在初次使用時設定你個人的星座之後就會每天提供多面向的星座運勢給你參考包含愛情、工作、財運、心情、幸運色、幸運號碼。

除了可以查看自己的星座運勢外程式也提供全十二星座的運程資訊可以幫朋友或家人查詢當天的幸運指數。當遇見心儀或曖昧的對象不知道該不該再進一步或是擔心彼此的個性是否合適時可以使用程式中的「愛情配對」功能輸入名字、星座、性別後立即計算配對指數並會提供詳細的分析也許看完就能下定決心囉！

對星座各方面如果想要了解的更多可透過「星座大百科」來查看更多的星座資料包含十二星座總論、各星座的秘密檔案……等都能讓你對星座有更深層的認識哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 星座運程 x 愛情配對

星座運程 x 愛情配對 軟體語言： 簡體中文、繁體中文、英語

簡體中文、繁體中文、英語 開發人員： AtomInvention

AtomInvention 官方網站： https://www.atominvention.com/

https://www.atominvention.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次使用需先設定星座左右滑動即可切換星座按下「完成」就能看到自己的每日星座運勢囉！上方則會顯示當日最幸運與最低迷的星座。

若要幫家人或朋友查看的話可由左上角展開選單點入「十二星座運程」就能看到各星座的當日運勢。

「愛情配對」可以幫自己與心儀、曖昧的對象計算配對指數分別輸入兩人的名字、性別與星座後就能看到分析結果囉！

若想要了解更多關於星座的內容可以到「星座大百科」裡來瞧瞧內容相當豐富哦！