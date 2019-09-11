「會說話的碼錶」自動語音報時，不需再一直盯著螢幕看！（Android）

碼錶可說是每支手機都會有的基本功能不過通常都只提供＂計時＂不會有任何的提醒功能，

例如想要每隔 10 秒響一次鈴大概一般手機的碼錶都是辦不到的。

而這款「會說話的碼錶」是一個很簡單的碼錶計時工具最大的特色當然就是它＂會說話＂而且會說中文唷！你可依使用需求設定每 5~60 秒報時一次設定完成後啟動碼錶就可以開始去做該做的事不管是做運動、煮菜還是工作都不需要一直盯著螢幕隨時查看時間只要打開耳朵聽報時即可。

預設有 5、10、15、20、30、45 以及 60 秒的快速按鍵可以使用若你想要其它的時間長度開發者也有提供一個自定義的按鈕可以秒、分或小時做為單位設定完成後就會在面板上出現該按鈕之後一樣只要點擊按鈕就能快速使用囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 會說話的碼錶

會說話的碼錶 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Just SW

Just SW 官方網站： http://justsw.blogspot.com/

http://justsw.blogspot.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「會說話的碼錶」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟後即可在下方選擇需要報時的間隔秒數選擇後點擊「開始」碼錶就會啟動待指定的間隔時間到時就會播放語音直到按下「停止」為止。期間若想暫停語音點擊「喇叭」圖示即可。

第2步 點擊右上角可進入「設定」開啟「用戶定義的按鈕」就可以在「間隔」中設定其它需要的時間長度回到碼錶就能看到上面多了一個自定義的時間按鈕囉！

第3步 「準備時間」可以設定按下「開始」後多久時間碼錶才開始計時。