伴讀小兔兔「Study Bunny」用你的專心幫小兔買新衣（Android）

在學習的時候總是會想要分心嗎？讓伴讀小兔兔「Study Bunny」來陪你一起學習吧！它是一款幫助專心的計時器但並不是像番茄工作鐘，

當你想開始念書、寫功課的時候就先設定一段時間例如 30 分鐘然後在這段時間內就告訴自己要專心的學習當時間結束後就可以獲得金幣獎勵每 10 分鐘可獲得 1 枚這些累積下來的金幣就可以到商店裡幫小兔兔買一些新的擺飾、裝飾品、文具或食物……等讓小兔兔的房間可以看起來更溫馨造型也能有更多的變化。

中途若真的專心不了想短暫休息一下可以暫停計時但暫停太久的話就可能會失去一些金幣唷！計時期間仍可繼續使用手機所以你也可以運用手機上的 App 來進行學習。若你需要一點配樂來幫助專心的話程式也有提供一些音樂或環境音可播放想聽得更多也可使用金幣來解鎖。

「Study Bunny」除了有計時器的功能外還有「To Do List」可協助做簡單的學習計劃「閃卡」則可用來輔助學習。整體來說它適合不會自欺欺人、比較有自制力的人來使用可以為枯燥的學習過程帶來一點額外的小樂趣有興趣的學生朋友們可以來試看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Study Bunny

Study Bunny 軟體語言： 英文

英文 開發人員： SuperByte

SuperByte 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Study Bunny」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 第一次開啟程式會有很完整的教學點擊「NEXT」就能一步步看下去。不想看的話也可以直接「SKIP」囉！

第2步 準備要念書、學習或做其它需要專心的事時就可以點擊右上角的「書」設定計時器預設為 30 分鐘可透過調整桿來增減時間。點擊「小鈴噹」可選擇響鈴或震動通知最後按下「Start」即會開始倒數計時。

第3步 若中途想要休息一下可點擊「∥」暫停但不能暫停太久否則可能會失去金幣哦！完整的走完整個學習時間就能獲得金幣還可再透過觀看廣告來翻倍。

第4步 若想來點環境音或音樂可點擊左側的「音符」有開放兩首可免費聽其餘則可用金幣來解鎖。

第5步 左側第二個圖案是「To Do List」功能可點擊「Add Task」加入簡單的學習計畫最多可輸入 10 項。

第6步 左側最下方的則是「Flash cards」閃卡可設定多組不同的卡片點入輸入卡片正反面的資訊後就可以點擊「Quiz」進行練習。

第7步 錢存夠時可到右側的「Store」裡幫小兔兔買一點裝飾品或是幫房間加入一點擺飾。

第8步 所有的專心時間都會被記錄下來一個圓點代表 30 分鐘可放大點擊圓點改變顏色並設定所代表的事項內容例如可用「紅點」代表「國文」、「黃點」代表「數學」以此類推。這樣就能做簡單的學習記錄囉！