Penguin’s Isle 超療癒的企鵝島，小心！真的會越養越多哦！（iPhone, Android）

記得第一次在動物園裡看到企鵝的時候那圓滾滾的身體、搖來晃去的步伐再奮力一蹬跳到水裡的模樣，

真的是可愛致極但從沒想過有一天會有機會養企鵝而且還能越養越多隻！

「Penguin’s Isle」企鵝島是一款很可愛、很療癒的放置遊戲玩家要從一小塊冰島開始幫企鵝建立棲息地每一塊棲息地都具有特殊的產能可以賺取金幣玩家則可再利用所累積的金幣來購買更多的企鵝以及建立更多不同的棲息地沒錯！這又是一個錢滾錢的世界但這個世界沒有銅臭味只有滿滿可愛的企鵝們！

遊戲搭配著非常輕鬆的背景音樂以及緩緩海浪的音效聽起來相當的舒服睡前玩也很有催眠的效果哦！（喂～睡前不要玩手機啊～）裡頭的企鵝種類共有 9 種包含我們比較熟悉的國王企鵝還有藍企鵝、麥哲倫企鵝、長冠企鵝……等可一一的將牠們解鎖加入到你的企鵝島中。

而除了企鵝之外透過開寶箱所獲得的道具卡還能解鎖更多有趣的生物像是毛皮海豹、馴鹿、獵狐梗以及北極熊（嗯！又是一個不合理的組合呢～）都可以讓你的小島更加熱鬧有趣！喜歡企鵝的朋友一定要來玩玩看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Penguin’s Isle

Penguin’s Isle 軟體語言： 日語、簡體中文、繁體中文、英語、韓語

日語、簡體中文、繁體中文、英語、韓語 開發人員： Fantome.us

Fantome.us 官方網站： http://www.penguinsisle.com/

http://www.penguinsisle.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲一開始就只有一小塊冰島跟一隻企鵝先幫牠建立第一個棲息地後就能開始存錢買更多可愛的企鵝或是建立更多的棲息地。

每產生一個新的棲息地就能解鎖一個新的企鵝種類。一開始的棲息地會自動產出金幣但必須手動收成正所謂萬事起頭難之後透過升級就能自動收成了。

賺到金幣後最主要的目的就是幫工作的企鵝進行升級就能提高金幣的生成數。

有足夠的金幣時也可以選擇創造更多的企鵝每增加一隻企鵝就能帶來更大的金幣產量與愛心愛心的數量將是棲息地升級的重要元素。

在畫面下方點入就可選擇用「金幣」升級工作企鵝或用「愛心」進化棲息地。

遊戲的玩法大致上就是這樣不停的養更多的企鵝、開發更多的棲息地、賺更多的錢但除此之外遊戲還設計了一些「成就」以及「委託」任務達成就能獲得「鑽石」或「閃電」獎勵。

「鑽石」可以到商店去抽寶箱隨機獲得道具卡而道具卡可解鎖更多除了企鵝以外的生物哦！「閃電」則可用來進行研究可增加獎勵或降低售價。

遊戲的進度其實很快一個晚上就養了 25 隻的企鵝小島也越來越熱鬧無聊時還可將畫面拉大更仔細觀察企鵝們的模樣真的很療癒唷！