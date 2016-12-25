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[影音播放] K-Lite v12.75 影音編/解碼器

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2016/12/25 更新：K-Lite Codec Pack 影音編/解碼器更新至 v12.75 最新版。

安裝注意！在安裝K-Lite Codec Pack軟體之前，強烈建議你將電腦中的其他Codec解碼器移除掉，避免不同版本的解碼器相互影響而造成無法正常播放影片...等問題。安裝過程中會自動顯示是否安裝或不安裝某些Codec解碼程式，如果你已經安裝過類似的Codec請勿再勾選安裝。安裝K-Lite Codec Pack前，請務必關閉全部影片播放程式或瀏覽器。

當我們從網路上下載了一些影片擋回來後，如果遇到比較少見的影片格式，可能無法順利使用一般的影音播放器來播放影片內容。而K-Lite Codec Pack裡面包含了一些常用的影音解碼器與相關工具程式。

裡面包含了絕大多數使用者可能會用得到的影音解碼器（Codec），一般只要安裝這個軟體包，大概都可以應付90%以上的影片格式，讓我們不用到處找各種Codec，就可以輕鬆在電腦中播放各種影片格式。

 

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：K-Lite Codec Pack
  • 軟體版本：12.75
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：13.2 MB
  • 系統支援：Windows XP/2003/Vista/Win 7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.codecguide.com/
  • 軟體下載：按這裡
  • 目前可支援的影音格式：按這裡

 

安裝軟體時請注意！安裝過程中會出現類似下圖的步驟，一定要按「Decline」，不要安裝廣告程式或推廣軟體。

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  2. 小宇 說道：
    07-13, 2014 at 上午 10:52.19

    請問有綠色免安裝版嗎?

    回覆
  3. wanyu 說道：
    05-06, 2014 at 下午 10:17.15

    您好 有灌好的話 他就會自動啟動了嗎？

    是否能解決威力導演在編輯時候沒有畫面(全綠色畫面)的問題呢？

    謝謝

    回覆
  4. 水渝 說道：
    09-07, 2012 at 下午 8:16.37

    有9.2版了。
    請問怎麼知道電腦中有沒有其他Codec呢?
    GOM Player、KMPlayer會有影響安裝的Codec嗎?
    我電腦裡有別人幫我裝的K-Lite Codec Pack，
    我想升級9.2，所以要把原本K-Lite Codec Pack刪除，再重新安裝嗎?
    謝謝

    回覆
  5. 訪客 說道：
    09-01, 2012 at 上午 1:08.47

    大大推薦！GOOD！

    回覆
  6. 訪客 說道：
    08-19, 2012 at 上午 12:14.08

    重灌達人每次都救了我~~~太感謝了!!!

    回覆
  7. 四元 說道：
    03-30, 2012 at 下午 2:30.32

    不支援 win 2000 啊 !!

    安裝會出現 需要 win_xp sp2 ???

    回覆
  8. 四元 說道：
    03-30, 2012 at 上午 2:55.20

    win2000 不能安裝啊 !!

    要求需要 win_xp sp2 以上 !!

    回覆
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