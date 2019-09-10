看我手起槌落手起槌落，一眼都沒眨過！來「打糕達人」挑戰不失敗的最高槌數記錄（iPhone, Android）

「打糕達人」是一款很鬧的搗年糕遊戲無論是負責拿槌的還是負責翻糕的角色全身上下從髮型、表情到衣服、動作都充滿著搞笑的元素，

邊玩絕對會讓你嘴角邊上仰太有趣了啦～

玩法很簡單透過點擊就能控制木槌但需注意另一位翻糕者的小動作當他準備要伸手下去木臼翻年糕時就不能下槌由於翻糕沒有一定的節奏所以必須一直觀察他才行若不小心敲到他的手遊戲就會結束了。

在「一般模式」中就看玩家能累積多高的不失敗落槌數隨著分數節節高升也能陸續解開更多角色造型與各種不同的木槌讓遊戲越玩越有趣！另外也有「關卡模式」可以挑戰在關卡中會加入一些其它的挑戰元素例如第一個主題「HIDE」躲藏就是翻糕者會先躲起來不讓你看到他的預備動作然後時不時的會瞬間跳出來翻糕非常的沒有人性 XD。

目前槌子造型與人物造型共有 72 種可收集如果收集到的都很想在遊戲時使用的話可開啟隨機功能就能在每次挑戰打糕的時候由程式幫你隨機搭配這樣就能每一種都用到囉！推薦給喜歡搞怪系遊戲的朋友來玩。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 打糕達人

打糕達人 軟體語言： 日語、簡體中文、繁體中文、英語、韓語

日語、簡體中文、繁體中文、英語、韓語 開發人員： 4S Games Inc.

4S Games Inc. 官方網站： https://www.4s-games.com/

https://www.4s-games.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲的主角就是這兩位有著可愛髮型、赤裸裸的人類點擊螢幕即可進入遊戲每次點擊就能計算一次槌數下手後上方的時間條就會開始減少每槌一次則會自動補滿若拖太久沒下槌遊戲就會自動結束。

兩人的表情相當逗趣但態度可是很認真的啊！翻糕者要出手前都會有一些小小的動作可讓玩家知道。

過到特定 level 數時就會自動解鎖新的造型並立即應用在遊戲當中。

若是不小心槌到翻糕者的手就會 Game Over 了。在每一回合結束後會統計總累積次數達一定數量時也會解鎖新的造型木槌唷！

在首頁下方可進入「CHALLENGE」的關卡模式每 10 關會有一個主題每關則都有一個目標槌數達成才能過關。但若不小心槌到手還是一樣會失敗的哦！

點入「COSTUME」可看到每一個造型或木槌的解鎖條件若想要隨機使用所有解鎖的東西可點擊下方的「RANDOM」這樣每次遊戲時就能隨機使用不同的組合囉！