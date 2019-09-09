NoFilter 全世界絕佳拍攝景點分享平台（iPhone, Android）

無論在國內或到世界各地去旅遊相信幾乎每個人都會想要拍照留念但除了一些經典必拍的景點外，

是否會想要挖掘一些鮮為人知的私房拍攝地點呢？

「NoFilter」就提供了全世界的攝影愛好者一個絕佳拍攝景點的分享平台當你身處在一個不熟悉的國家或地點想要尋找美景來拍攝時就可以打開程式透過地圖定位看看所在位置附近是否有其他使用者分享的美景位置並可透過 Google 地圖的導航直接帶領你前往目的地。

每個地點除了有照片可以欣賞外有些還會附上攝影者所使用的相機型號、光圈、iSO 值……等資訊供你參考也有提供攝影者的個人主頁連結。在使用 Email 註冊或是透過 Facebook 帳號登入後就能將感興趣的地點加入書籤也可以追蹤喜歡的攝影者曾經造訪過的地點可用「圖釘」標示在地圖上為自己留下紀錄。當然你也能將自已的祕境無私分享給其他的使用者。

目前台灣的景點分享數量很少（只有 4 個點）日本也僅 11 個分享點其它美洲、歐洲就有比較多的資訊可以參考對攝影或旅遊有興趣的朋友都可以考慮加入無論是想發現更多迷人的景色或是想要分享它都是一個不錯的平台哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： NoFilter

NoFilter 軟體語言： 英文

英文 開發人員： NOFILTER

NOFILTER 官方網站： https://getnofilter.com/

https://getnofilter.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式點擊右下角的「定位點」就能將地點移動到目前所在位置。

你也可以在上方的搜尋列中輸入地點關鍵字查看其附近有什麼不錯的拍攝地點。點擊地點上的小圖標就可在下方看到照片與名稱可再點入查看更多的資訊。

在地點資訊頁中右上角可將地點加入書籤、標記已造訪點擊「i」則可查看攝影相關資訊但以上功能皆需用 Email 註冊或 FB 登入後才能使用。書籤的部份可用分類來管理不同的景點資訊。點擊下方地圖的「Open in Google Maps」就能開啟 Google 導航囉！

在下方切換到「首頁」可查看已追蹤的攝影者下方也有推薦一些點入攝影者的個人主頁就能看到他所分享的照片、加入書籤或已造訪的地點點擊右上角的小圖示就能開始追蹤他囉！

地圖上有很多不同的小圖示它們分別代表不同類型的景點點擊搜尋列右側的「篩選」按鈕就可進入勾選感興趣的類型。

由下方切換到「個人主頁」就可以上傳分享自己的私房景點在「Visited」中會將個人已標記造訪的地點顯示在地圖上可以做為一種記錄足跡的方式。