「表情符號王」考驗聯想力、發揮創意的趣味猜謎遊戲（Android）

用表情符號所設計的猜字遊戲不算少見的遊戲類型之前就介紹過幾款像是「123猜猜猜」以及「Emoji-猜成語」都還蠻好玩的。

知識王的製作團隊 BRAVE KNIGHT 近期也推出了一款同類型名為「表情符號王」的休閒猜謎遊戲，

題目內容範圍相當廣泛結合新聞時事、休閒娛樂、知識、成語、動畫、故事與生活……等領域題目的提示皆由表情符號所組成玩家需在候選字中拼出正確的答案才能過關。

以目前玩到 100 關左右的感覺來說難度並不算高玩起來不會很有挫折感一開始的候選字只有兩排共 14 個字若真的想不出答案其實從候選字中也能看得出一些端倪不過後續會透過增加候選字數來提高難度但仍建議猜題時先忽略候選字猜出答案才會更有成就感！

每過 3~5 關就能取得寶箱鑰匙可獲得金幣獎勵這些金幣將可在你卡關時用來購買一字提示幫助你順利通關。每回過關時還有提供「資料來源」可以查看成語相關的釋義或是與人物、品牌……等有關的介紹資訊除了玩遊戲還能學習了解得更多唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 表情符號王

表情符號王 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： BRAVE KNIGHT

BRAVE KNIGHT 官方網站： https://brave-knight.com/

https://brave-knight.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上版本

Android 4.0.3 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「表情符號王」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後點擊下方的按鈕即可進入第 1 關根據上方的表情符號提示在下方選出正確的答案即可過關。

每次過關可累進下方的進度條完成進度可取得鑰匙將寶箱開啟後就可「領取獎勵」獲得金幣。

當遇到卡關的狀況時就可以使用金幣來取得一字提示。

題目的類型很多元化什麼都有有時還會遇到「多選關卡」會給玩家兩個題目類型可選擇如果選擇後發現題目太難也可以隨時點擊「換題」重選另一題只要答對其中一題就能過關。

遊戲除可以動動腦猜字外過關後還可透過「資料來源」查看相關的介紹或釋義了解更多的知識。