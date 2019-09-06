Audio Trimmer 免費線上音檔剪輯工具，可添加淡入、淡出效果！

想把喜歡的音樂拿來當做手機鈴聲或鬧鈴最好是要經過剪輯將最精華的片段取出，

這樣當鈴聲響起時才能聽到最好聽的鈴聲。在手機或電腦上都可以找到許多音樂剪輯的工具程式如果不想另外安裝程式可以來試試「Audio Trimmer」這個線上工具。

除了可以在電腦的瀏覽器上使用外經測試於手機的瀏覽器（Google Chrome、Safari）上也是可以成功剪輯的所以若目的是要剪輯手機鈴聲就可以直接在手機上操作。支援包含 mp3、wav、wma、ogg、m4r、3gpp、m4a、aac、amr、flac 以及 aif 共 11 種音檔格式不過最大只能容許上傳 100MB 的音檔大小。

將音檔上傳後就可以直接拖曳設定起點與終點位置也可手動輸入秒數更精準有需要的話可添加淡入或淡出效果兩個都要也是可以的輸出的音檔格式有 mp3 與 m4r 兩種可選擇完成剪輯後就能直接將音檔下載回來做使用。所有功能完全免費如果只需要做去頭去尾的音檔剪輯它還蠻簡單使用的哦！

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網站名稱： Audio Trimmer

Audio Trimmer 網站網址：https://audiotrimmer.com/

操作方式：

第1步 開啟網頁後點擊「選擇檔案」從電腦或手機中選擇要編輯的音檔接著按下「Upload」上傳檔案。

第2步 上傳後可在上方直接拖曳調整要剪輯的起迄點位置或也可手動輸入秒數。

第3步 在「Fade In/Out」可選擇加上淡入、淡出效果。

第4步 最後在「Output Format」選擇儲存格式就可以按下「Crop」開始剪輯。

第5步 點擊「Download」就能將剪輯後的音檔儲存下來囉！