來！畫這裡就可以過關了！「Draw Here」繪圖解謎遊戲（Android）

「Draw Here」是一款物理繪圖解謎遊戲玩家透過在特定區域中繪製圖形來推動物體或建置路徑目的就是要將關卡中的星星全部收集即可過關，

玩法簡單有趣也非常燒腦。

每個關卡能拿到幾顆星是以使用的墨水量來決定使用的量越少越有機會拿到三顆星。在一般模式中共有 420 關且依主題的不同會陸續加入各種解謎元素除了一般的繪製區外還有可產生動能的繪製區或是將圖形連上旋轉軸圖形就會依物理慣性來回擺盪……等每個關卡的設計都不同需靠玩家見招拆招一一闖關。

在一般模式中挑戰達一定關卡數就可解鎖困難模式挑戰大腦的極限！另外每天也有一關「Daily Challenge」可以玩關卡的設計會比較多元唷！過關時可以獲得金幣獎勵這些金幣將可以用來購買更多不同的畫筆或是筆跡特效遊戲時在視覺上可以有更多的樂趣唷！喜歡動腦解謎的朋友可以玩看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Draw Here

Draw Here 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Super Game Studios

Super Game Studios 官方網站： https://www.facebook.com/supergamestudio

https://www.facebook.com/supergamestudio 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.2 以上版本

Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Draw Here」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

點擊「PLAY」從一般模式的第一關開始挑戰。

一開始會有玩法教學跟著小手在繪製區中畫出一條橫線放開手後橫線就會落下碰到星星即可收集在上方會顯示過關目標達成就能過關囉！

有時需畫圖形推動其它的物體；有時星星被包在黑色的球裡需將黑球移動到「斜線區」才能取得裡頭的星星；有些關卡會有像蹺蹺板的「旋轉軸」被推動時連接的物體就會開始轉動。有各式各樣的謎題機關設計相當有趣唷！

帶有「＞」標記的繪製區所畫出的圖形就會依箭頭方向產生動能。「灰色區」則是畫了就固定不動的牆面繪製區。玩家得好好思考每個繪製區該怎麼發揮作用。

過關時若想拿到三顆星就需注意墨水的使用在上方可看到墨水用量與星數的關係。用了太多墨水就可能會失去一顆星。

在一般模式中完成特定關卡後就可以陸續解鎖困難模式。這裡的謎題將更加有挑戰性！

「Daily Challenge」則是每天會開放一個謎題要記得來玩！（「困難模式」與「每日挑戰」皆需連網才能玩）

在關卡中賺到的金幣可以在「SHOP」裡購買造型筆或筆跡特效唷！