文青必備！快速製作文藝感十足的「文字卡片」（iPhone, iPad）

「文字卡片」是一款卡片編輯器可以只輸入單純的文字也可以結合照片製作出文字圖，

文字與照片的配置有四種樣式可選擇除了單純的文字外還能直接將文字重疊在照片之上或是照片在上、文字在下照片在左、文字在右只是簡單的設計就能營造濃厚的文藝氣息。

文字本身支援多款中文字體可選用也可調整大小與對齊方式。照片的部份程式有內建十多款的圖片若沒有適用的也能從相簿中來加入自己所拍攝的照片。在文字、照片、背景這三個在卡片中重要元素上都提供有相當細節的編輯工具包含「圖片」亮度、尺寸、透明度、形狀、位置、邊距、框線；「文字」的邊距、透明度、顏色以及「背景」的樣式、顏色、透明度……等全部都能依喜好來做調整。

完成的「文字卡片」看起來相當有質感很適合平常就喜歡分享一些心情小語、勵志名言的朋友使用不過因為它做出來的卡片看起來很一本正經用來分享一些冷笑話或心靈毒湯也會有另一種笑果有興趣的朋友可嘗試看看。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 文字卡片

文字卡片 軟體語言： 日語、簡體中文、繁體中文、英語

日語、簡體中文、繁體中文、英語 開發人員： Sihao Liu

Sihao Liu 官方網站： https://cloxnu.com/textcard/cn/

https://cloxnu.com/textcard/cn/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「文字卡片」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 點下「立即體驗」進入編輯畫面直接點擊卡片上的文字就能編輯文字內容。

第2步 在文字輸入畫面下方就可以調整文字大小、選擇字體以及對齊方式。

第3步 字體的部份有很多可選擇最下方的「思源宋體」需另外連線下載後才能使用。

第4步 文字編輯好後按下「完成」即可回到主畫面點擊左下角可進入「版型配置」。

第5步 在「版型配置」中有四款設計可選擇。選擇後直接點擊「X」即可退出。

第6步 在主畫面點擊下方正中間的按鈕可進入細部調整功能。可更換圖片、調整亮度、透明度、卡片大小、圖片契合度、位置、邊距、文字透明度、背景樣式……等功能調整都很簡單選擇自己喜歡、順眼的設計組合就對了。

第7步 編輯完成後在主畫面點擊右下角的按鈕就可選擇分享或儲存。