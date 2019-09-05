睡不著嗎？「催眠風扇」給它催下去！白噪音助眠器（iPhone, Android）

白噪音對睡眠或提高專注力都有不錯的效果如果晚上不容易入睡或是易受環境噪音的干擾就可以在手機下載一些白噪音 App，

來幫助入眠。白噪音的類型很多像是雨聲、風聲、海浪聲、吹風機、風扇、營火……等不過並非每一種聲音都適合每個人像我個人是喜歡聽雨聲聽海浪聲就會睡不著而且會有煩躁感大家也可以嘗試看看找出自己最適合的白噪音類型。

「催眠風扇」是一款專門提供風扇白噪音的助眠器如果你剛好只喜歡聽風扇聲的話就可以考慮下載它。介面簡潔有力當聲音開始播放時畫面上的風扇也會開始旋轉有三段音量可調整音量越大風扇就會轉得越快不過也是可以透過手機本身的音量控制鈕來調節音量的。

雖然只提供風扇白噪音也依然有三種不同風扇的聲音可以讓使用者做選擇設定好音量、選定風扇聲再調好播放定時器後就能安心的培養睡眠的感覺囉！難入睡的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 催眠風扇

催眠風扇 軟體語言： 英文

英文 開發人員： App Magna, LLC

App Magna, LLC 官方網站： https://www.appmagna.com/

https://www.appmagna.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 點擊風扇即可啟動下方則可調整音量的大小音量越大風速越快。

第2步 最下方可切換其它兩種不同的風扇聲風扇的顏色與樣式也會有不同的變化。

第3步 點擊「計時器」可設定想要持續播放的時長設定好後按下「V」即會開始倒數。時間結束後就會自動關閉風扇聲。