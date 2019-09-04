「事記」生活記錄器，可快速記下各種事項執行的次數與費用（iPhone, iPad）

許多朋友都是離鄉背井到外縣巿打拼的可能久久才會回老家一趟但是否曾經久到忘記自己上次回家是什麼時候？又或已經多久沒有打電話回家報平安了呢？這款名為「事記」的生活記錄器，

可以說是專門為了記錄這些事所誕生的 App 唷！

除了可以設定事件名稱外還可輸入執行這些事項時可能發生的固定費用這樣程式在記錄發生次數的同時還能順便計算出每個月花在某事項上的費用有多少功能很簡單而且完全免費、免註冊登入超方便。

也可以運用在計算去健身房運動、上進修課程、做義工……等各種需要記錄次數的活動或事件上按下記錄只要幾秒鐘就不用再煩惱這些生活上的小細節囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 事記

事記 軟體語言： 簡體中文、繁體中文、英語

簡體中文、繁體中文、英語 開發人員： Jiang Bian

Jiang Bian 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「事記」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊右下角的「＋」新增事件包含事件名稱與每次費用（選填）接著按下「好」。

第2步 新增事件後每次執行時就可以在下方的日曆上點一下記次再點一下可消除。上半部則是詳細的統計資訊包含次數、日期與費用。

第3步 回到事件列表可看到「本月」計次、「總計」次數與最後一次執行的日期。在事件上向左滑動可將特定事件「置頂」或「刪除」。