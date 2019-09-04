收納狂必玩！「Pack Master」打包行李大師，全都塞進去才厲害！（iPhone, Android）

不論是國內過夜的小旅行或出國的大旅行打包行李是一定要的而出門在外行李當然是越小越好，

所以就養成了一堆的行李收納達人衣服要怎麼疊、怎麼壓、怎麼捲每個人都有自己的一套但你的那一套在「Pack Master」裡肯定派不上用場。

「Pack Master」是一款打包行李的遊戲畫面相當可愛玩家需將關卡裡的物品全都收到行李箱中才能過關但物品不可重疊也不能太接近行李箱的邊緣而且這些物品全都硬邦邦的不能折小或旋轉方向這也就讓收納的工作更加困難了。

遊戲中包含著各種形狀的行李箱除了一般常見的長方形外還有西洋梨形狀、仙人掌形狀、星形、熊熊頭形……等各種奇形怪狀的行李箱要如何把物品擺入就得全看你怎麼喬囉！有些關卡的行李還會有分格或是用已放入不能移動的物品來增加難度。

以國家地區做為關卡主題每完成一個主題就能在護照上蓋上代表的戳記不過許多網友都反應代表「北極」的戳記怎麼會是「企鵝」呢！企鵝可是在南極的啊！

整體來說遊戲難度並不高也許越後面的關卡會越來越困難但以目前玩到第四個國家的感覺都還是很簡單的。不需網路也能玩很適合無聊時打發時間玩一下哦！也建議玩的時候可以關閉網路才不會被廣告干擾遊戲體驗有興趣的朋友可參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Pack Master

Pack Master 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Lion Studios

Lion Studios 官方網站： https://lionstudios.cc/

https://lionstudios.cc/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

將行李箱外的物品全部拖曳移動到裡面就能過關過關時還可看到行李箱的外觀設計唷！超可愛的。

在擺放時不可觸碰到行李箱的邊緣或與其它物品重疊。

行李箱的形狀非常多元化要放入的物品也稀奇古怪的什麼都有而且不能旋轉或改變大小所以只能盡量的喬好角度。

有時還會出現有分格的行李箱必須考量空間與物品的大小來做配置或是等你擺好所有的物品後它又突然說差點忘了帶某樣東西就必須再調整位置才能塞得進去。

當完成一個主題後就會拿出護照蓋上下一個國家的戳記坐上飛機出發去旅行囉～

難度基本上不高但若你真的遇到塞不下的狀況可以在右上角看廣告後取得「提示」（其實就是幫你排好一部份的物品其它還是要自己排）或也可以將擺不下的物品拖曳到下方的「垃圾筒」刪掉這功能一樣要看廣告才可使用。

遊戲有好多個國家戳記可收集其中北極的企鵝真的是被罵翻了不過還是挺可愛的啦！大家記得北極熊南極企鵝就好了。XD