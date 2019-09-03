Sweat Deck 撲克牌運動法，動作與執行次數隨機出題更有趣（iPhone, iPad）

維持運動習慣真的是一件很困難的事除非已經說服內在那個發懶的自己、找到一個強大的動力才有可能發奮圖強的持續下去，

如果對你來說運動是這麼困難的事就來試試看這個撲克牌運動法吧！

「Sweat Deck」是一款以撲克牌為主題的運動鍛鍊程式透過抽牌來執行指定動作與次數每次的組合都是隨機產生的依撲克牌的花色每回可設定四種不同的動作內建 16 種常見的鍛鍊動作像是開合跳、俯臥撐、平板支撐、跨步、深蹲……等可從中選取想要的動作每一個都有簡單的動作引導可以參考。另外還有兩張鬼牌可以自訂動作例如慢跑 1 分鐘或是可以加入其它比較緩和的動作來當做運動過程中的小確幸。

開始運動前可設定想要使用的數字範圍、要重複的次數以及紙牌放入的組數最後會算出這回合總計的運動次數。撲克牌上的數字就代表該動作要執行的次數開始運動時就會將牌隨機打亂依牌面上的指示動作與次數來運動完成所有動作就能結束這回合的鍛鍊了。Pro 版本可新增更多其它自己想要鍛鍊的動作並能設置定時器以及檢視運動記錄免費版本就沒有這些進階功能唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Sweat Deck

Sweat Deck 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Brent Chionh

Brent Chionh 官方網站： https://www.rubbledev.com/app/sweat-deck/

https://www.rubbledev.com/app/sweat-deck/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.3 以上

iOS 10.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Sweat Deck」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次使用時會有用法的說明可先看一下。

第2步 進入正式的畫面後可看到四種花色的牌與兩張鬼牌點擊牌面就能進入選擇自己想要的動作。中文版本「仰臥起坐」有重覆兩個若切換成英文動作名稱就可以看到其中一個變成「波比跳」（Burpees）囉！（切換方式見 第8步）

第3步 如果不知道某個動作怎麼做點擊動作列表右側的按鈕就可看到動作引導。

第4步 切換到「鬼牌」點入就可手動輸入想要的動作。

第5步 動作設定好後就可以按下方的「V」可選擇要放入的數字範圍J、Q、K 預設視為 10 次也可以選擇代表 11、12、13 次另外 A 的話被歸類為「王牌」預設代表 10 次可修改為 11、15 或 20 次。「重複次數」指的是動作次數要乘的倍數選擇「2x」原本做 2 次就會變 4 次。「紙牌」則是代表要放入幾組撲克牌一副牌有 52 張選擇「2x」就會變成有 104 張紙牌。

第6步 完成設定後就可以開始運動了每出現一張新的牌都會有語音輔助如果不知道動作該怎麼做可點擊右下角的「i」查看動作引導。

第7步 點擊牌面可切換動作如果出現暫時不想做的動作可左右滑動先移動後面去。做完所有的動作即完成鍛鍊。

第8步 由左上角可進入更多選單開啟「Use English Exercise Names」就能將動作列表變成英文名稱。