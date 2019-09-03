【愛分享-長輩圖】長輩們手機裡一定要裝的 APP：早安/午安…各種問候語、名言貼圖，輕鬆自己做！

雖然對很多年輕人、學生來說這些流傳在 LINE 上面一天到晚早安、午安、晚安、端午節快樂、中秋節快樂…什麼的問候語貼圖看起來似乎有點無聊、有點老套、有點…. 嗯。不過呢，

對很多長輩來說用不同的風景照、美食、花草或可愛小動物來傳遞每天對親朋好友的問候與祝福其實是一件很重要且快樂的事。

儘管只是單純打出「早安」、「晚安」幾個字對很多注音不好打、手寫不順暢、語音辨識很困難的長輩們來說能有張美美的圖案直接分享、送出是一件相對簡單的任務。尤其一次可以傳給很多個人、轉貼到不同群組不管大家有沒有回應都是一種自我療癒。

更別說三不五時到處旅遊、探訪名勝後如果沒有藉由這些問候貼圖來把自己最近去過的景點、自己拍的風景美照傳遞出去的話心裡也許不夠充實、不夠滿足吧？

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如果你家的長輩也有這類需求（其實一直都有啦只是沒說出口或不知道怎麼問而已）可以幫他們安裝【愛分享-長輩圖】這個小程式透過內建超級簡單直覺、容易使用的操作介面輕鬆製作自己專屬的問候語風景照、名言錦句貼圖、勸世警語便利貼、孝親惜福小故事…。除了使用內建的圖庫還能直接取用自己手機裡的圖檔、自己拍的照片讓你的問候貼圖不再重複、不再無聊。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： 愛分享 – 長輩圖

愛分享 – 長輩圖 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 34.9 MB

34.9 MB 系統支援： 支援 Android, iPhone 等行動裝置

支援 Android, iPhone 等行動裝置 官方網站： BetaMatters

BetaMatters 軟體下載： Android 版下載、iPhone 版下載

使用方法：

第1步 安裝好【愛分享-長輩圖】程式、開啟後我們可以選擇「使用預設圖片」從內建的圖庫來找背景圖或按「從手機選取圖片」拿自己拍的照片來做早安圖。



第2步 此時可以用手指點選、移動文字擺放的位置也可點「文字大小」、「文字款式」、「文字顏色」或「邊框顏色」來修改文字呈現的樣式。如果要修改文字內容的話請點「更改文字」然後自行輸入寫錯的話也可直接按「刪除文字」來移除。



第3步 改好之後按「完成並分享」按鈕即可將畫面儲存到你的手機相簿裡並且跳出一個分享的畫面此時可以點選 LINE, Facebook 或其他應用程式…來轉貼、分享出去。