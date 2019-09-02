還記得上回在廁所解放的時間嗎？用「便便達人」來幫忙記憶（iPhone, iPad）

消化系統不錯的朋友應該每天都會順利的在廁所解放至少一次但對於腸胃蠕動有困難的朋友來說，

短則兩天長則一個星期都有可能有時一忙起來甚至可能都記不得上次解便的時間這樣真的不太行唷！（搖手指）

「便便達人」是一款可以幫忙記憶排便日期與狀態的助理 App操作介面簡單在每次於廁所解放的同時就能立即打開 App 將時間記錄下來。可記下包含便便的形狀、質感（？）排便的速度與份量還能用文字寫下一些特別的狀態例如顏色、氣味……等。（在吃飯的朋友真是抱歉啊！）

開始這樣記錄後就不怕忘記自己到底多久沒便便了！如果想要更直接一點還能為黃金家族拍張照（再次向吃飯中的朋友致上歉意）不過若不想手機裡留著一堆的黃金寫真可以在特殊狀況時再使用這個拍照記錄功能啦！總之就是這樣了推薦給有便祕跟健忘（？）問題的朋友囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 便便達人

便便達人 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Junda Ong

Junda Ong 官方網站： https://just2us.com/pookeeper/

https://just2us.com/pookeeper/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「便便達人」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊下方的「添加」選擇要拍照或不拍照。接著就可以添加照片或是直接記錄相關的資訊。包含類型、速度、份量若有其它的狀況需記錄可以寫在下方的文字框中最後按下「保存」。

第2步 點擊上方的日期也可以補記其它日期的記錄哦！

第3步 由下方切換到「我的便便」就能看到所有的記錄若有拍照的話前方的小圖就會是自己的黃金寫真若不想一直看到的話可點擊左上角的「隱藏」就能把馬桶蓋蓋上了。XD

第4步 程式也有提供 Widget 可以使用加入通知中心後就可以隨時查看與上次的距離時間點擊「Add New」即可開啟主程式快速記錄囉！