「Be a pong」很考驗技巧的啤酒乒乓球遊戲（iPhone, Android）

啤酒乒乓球又可以稱為投杯球是美國人發明的一種桌上遊戲很適合派對、聚會的時候玩，

比的不是誰比較會喝而是如何用巧勁將乒乓球投入水杯當然也有一些其它的遊戲規則有興趣的朋友可自行古哥了解一下哦！

而「Be a pong」就是一款以啤酒乒乓球為基礎所設計的解謎遊戲不需耗時準備水杯跟乒乓球讓你想玩的時候就能立刻打開來玩！操控方式很簡單只要反向拖曳乒乓球就能拉出一條拋物線瞄準水杯並成功投入即可過關。

每個關卡基本上都有四顆用球兩顆球之內過關可獲得三顆星多用一顆球就會扣除一顆星在四顆球之內還無法過關就需重新挑戰了。目前共有 200 個關卡每 10 關會加入一些新的元素難度則是簡單與困難穿插所以玩起來感覺蠻新鮮的不會因為難度逐漸提高而有受挫感很容易玩到停不下來唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Be a pong

Be a pong 軟體語言： 英文

英文 開發人員： MondayOFF LLC

MondayOFF LLC 官方網站： https://www.mondayoff.me/

https://www.mondayoff.me/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊「Start」直接進入第一關在球的位置反向拖曳就能拉出拋物線拖曳的距離越遠力道越大。

瞄準後手放開即可投球投入杯中就過關囉！

關卡會開始出現其它有趣的障礙要來考驗玩家的投球技巧有些關卡還會有其它顏色的杯子如果投錯杯也算失敗。

也有部份的關卡必須先花一顆球將障礙去除才能順利投球。

有些關卡的障礙還會來回移動像下圖這關這些小方塊會反覆的集中又分散抓準時機出手才能成功投入哦！

關卡中使用的杯子與球有多種不同的造型可收集不過都是有條件的有些是需過到指定關卡有些則是需瀏覽過開發者的 IG達成任務才能解鎖。