如何透過 AirDrop 在 iPhone, Mac 等不同電腦、手機間無線傳檔？

在很多很多年前 Apple 在 iPhone 與 Mac 電腦裡加入了一個無線傳檔功能叫 AirDrop可讓不同 iPhone 手機或 iPhone 與 Mac 或電腦與電腦間透過無線的方式互相傳送檔案就算兩邊都沒法連上網路、就算雙方都不認識彼此，

只要有開好權限與設定就能讓對方直接將檔案「丟」到你的 iPhone 或 Mac 電腦中。

要透過 AirDrop 傳檔的話兩邊的裝置可以不用連上網路不過 Wifi 與藍芽都要維持開啟的狀態雙方也不用互相連線或配對如果兩邊都有將彼此加入自己的通訊錄、設定時選擇「只限聯絡人」即可互相傳檔。或者也可直接將傳檔權限設定為「所有人」讓在你附近的人都能透過 AirDrop 傳檔給你（不管有沒有把對方加入通訊錄）。

檔案大小的部分聽說沒有上限實際測試過好幾 GB 應該是沒什麼問題傳輸速度也很快如果你常常需要傳檔給朋友而且對方用的是 iPhone 手機或 Mac 電腦用 AirDrop 會是非常方便的選擇。

記得如果你開了「所有人」都可以傳檔給你的權限收完檔案後別忘了要再把它關掉不然… 坐公車、喝咖啡的時候可能隨便路人隨時亂丟 SPAM 或垃圾騷擾你就煩死了。

設定 AirDrop 與使用方法：

第1步 在 iPhone 手機中按「設定」再點「一般」→「AirDrop」。



第2步 開啟 AirDrop 設定頁面後依照你自己的需求點選「只限聯絡人」或「所有人」選擇所有人的話只要對方在你附近就可以搜尋得到你、丟檔案給你。



第3步 當雙方都有開啟 AirDrop 功能並選擇適當的權限、站在附近時我們可以在分享檔案時選擇 AirDrop 裡面的使用者 點一下使用者圖示便可將檔案丟給對方。

當對方收到檔案時會跳出一個通知訊息此時可選擇「檔案」存到你的手機裡或選「雲端硬碟」存到 iCloud 雲端硬碟裡。



第4步 iPhone 對電腦或電腦對電腦也是一樣在 Fider 視窗中點「AirDrop」並在「允許下列人員尋找我」中點「只限聯絡人」或「所有人」雙方即可開始互相丟檔案。

傳檔案的方法很簡單在 AirDrop 視窗中看到對方的圖示後將檔案拉到那個圖示上方即可傳給他。收到檔案的人可以在 Mac 電腦的「下載項目」資料夾中找到剛收到的檔案。