Google 新的離線彩蛋遊戲「雲朵飄飄」就藏在這裡！

Google 經常會在網頁中準備各種有趣的小彩蛋給大家除了會因應不同的節日在 Logo 一下功夫外當網路斷線時，

開啟 Google Chrome 也有簡單好玩的「恐龍跑酷」遊戲可以玩相信很多人都有玩過了吧？

不過除了這個「恐龍跑酷」的遊戲外其實 Google 還有準備另一個離線彩蛋唷！但只有在手機上才玩得到它存在於「Google」這個 App 中一樣在離線的時候可以啟動遊戲主角從恐龍變成雲朵點擊螢幕時雲朵就會向上飄不點則會下降有點像「Flappy Bird」的感覺不過沒那麼虐心就是了。

雲朵在向前進的時候必須小心閃躲前方的飛鳥、烏雲……等障礙若不慎觸碰到遊戲就會立即結束囉！分數以支撐的秒數來計算撐越久分數越高。遊戲風格有點像剪紙藝術稱不上多可愛但就是一個趣味的小遊戲囉！下次沒網路可用又沒有什麼遊戲可以打發時間時就可以玩玩看。

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啟動遊戲的方法：

第1步 一般 Android 手機都會預載「Google」App使用 iPhone 的朋友若想玩也可以去下載唷！在離線狀態下開啟「Google」App接著隨便搜尋個關鍵字。

 

第2步 搜尋關鍵字後就會看到如左圖的畫面點擊前方的雲朵圖示就能啟動遊戲了。

 

第3步 點擊螢幕任一處就能讓雲朵飄起然後需想辦法閃躲前方靠近的各種障礙。

 

第4步 若不小心碰到障礙遊戲就結束囉！

 

最後更新：08-28, 2019 下午 1:04

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