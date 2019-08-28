Beeftext 打出簡短關鍵字、全自動輸入指定內容

Beeftext 是個很方便的文字全自動輸入工具我們不需要按什麼鍵盤快速鍵、記憶什麼快速鍵組合只要自訂常用的關鍵字、詞（英文或數字的組合），

即可在打字時全自動輸入你要的完整文字內容。

譬如說當我們在打字時輸入「add1」這組關鍵字Beeftext 便會自動幫我們貼上完整的地址如「臺南市安平區永華路二段6號」省下打字及校對的時間。

這樣的功能對於時常輸入重複內容的人來說真的相當方便以往可能要先準備好一份常用文字內容來複製、貼上內容多了還得從密密麻麻的文字中費力尋找有了 Beeftext 這個小工具後就能全部讓程式來代勞我們只要記住幾個常用的關鍵字就好打字時自動幫我們替換成你要內容。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Beeftext

Beeftext 軟體版本： 5.0

5.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體（開放原始碼自由軟體）

免費軟體（開放原始碼自由軟體） 檔案大小： 9.35 MB

9.35 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： Beeftext

Beeftext 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 開啟 Beeftext 軟體左邊是「Groups」分類群組右邊是「Combos」自動輸入的文字內容如果你要自動輸入的內容多的話可以透過 Groups 來分類方便日後尋找與管理。



第2步 點一下「Combos」再按「New」新增要自動輸入的內容。



第3步 在「Name」輸入任意名稱「Keyword」輸入觸發的關鍵字(英文或數字的組合)「Snippet」則貼上要自動輸入的內容。



第4步 如下圖當我們在打字時只要輸入一個簡短的關鍵字即可自動跳出全部你設定好的完整文字內容。