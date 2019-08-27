「Gentle Sniper」超不認真的十字射擊遊戲，貓掌、鈔票槍也能當武器？！（iPhone, Android）

你喜歡玩射擊遊戲時所帶來的刺激感與爽快感嗎？這些在「Gentle Sniper」裡通通感受不到！因為它是一款透過動態十字瞄準的射擊遊戲無法用看到黑影就開槍的方式，

直接又瘋狂的射擊考驗的是玩家的耐性與反應力。

在遊戲中任何的東西都可能成為射擊的目標零食袋、水果、氣球、罐頭、雪人、玩偶甚至還有小至花生米的目標難度可說是相當的高。玩家需依序將會來回移動的水平線與垂直線停留在最佳的位置兩者交接處就是最後要射擊的點瞄得越準確評分越高但若差個十萬八千里那麼就得重新再挑戰了。

關卡數量十分多而且有些關卡還是有關聯性的例如你可能會先幫雪人裝上眼睛下一關再幫它加上胡蘿蔔鼻子然後是鈕扣跟樹枝做成的雙手射擊的準確度將會影響雪人最後的外觀造型這樣的玩法很有趣不單純只是一般射擊某個目標物而已還有更多組合圖形的玩法哦！

隨著關卡的推進可解鎖更多不同型態的槍枝除了各種的長槍外還有貓咪、鈔票槍或是醬料罐……等特殊的造型槍讓整個遊戲添加更多的樂趣唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Gentle Sniper

Gentle Sniper 軟體語言： 英文

英文 開發人員： MondayOFF LLC

MondayOFF LLC 官方網站： http://www.mondayoff.me/

http://www.mondayoff.me/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲會有教學十字瞄準線會來回移動依序抓準時機點擊畫面任一處即可將瞄準線停下來兩者的交接處就是射擊位置右上角則會顯示你的子彈類型大多時候是一般的子彈不過也有更多趣味的設計等著你來挖掘哦！

基本上都是先定位水平線再定位垂直線接著就會射出子彈。關卡開始時大多會顯示目標位置就儘可能的瞄準吧！

若沒射中就必須重來射中目標則會依射擊的準確度給予評分。

有時關卡前後會有關聯性例如先幫薑餅人放上眼睛接著是加上鈕扣與領結而擺放的位置就看你射得有多準了很走鐘的狀況也是有的。

還有像下圖這種要你找出特定目標的關卡。

或是會移動的目標！！

點擊左上角的「齒輪」可選擇重新挑戰前面的關卡。「槍」則可切換使用不同的槍枝類型部份需看廣告才能解鎖哦！