TraceRouteOK 路由檢測、連線路徑追蹤工具

有時候網路怪怪的要怎樣才能知道到底是自己家裡網路的連線問題還是對方網站的網路有問題呢？

其實 Windows 電腦的「命令提示字元」功能也就是俗稱的 DOS 模式裡面都有提供多種網路檢測工具最常用的就是 ping 跟 tracert 兩個指令，

只要後面接上你要檢測的網址或 IP 位址就能知道電腦對外的連線狀況。

如果開指令模式、打指令對你來說有點麻煩的話也可以用 TraceRouteOK 這個免費小工具下載、解壓縮後直接輸入 IP 或網址就能馬上檢測從你的電腦連線到指定主機的網路連線狀態。

最方便的是TraceRouteOK 還提供了相當簡潔、清楚的 HTML 連線報告輸出功能方便我們分析、存檔或傳給其他人幫忙看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： TraceRouteOK

TraceRouteOK 軟體版本： 1.51

1.51 軟體語言： 繁體中文、英文…等多國語言

繁體中文、英文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： TraceRouteOK

TraceRouteOK 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： SoftwareOK

SoftwareOK 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 下載回來、解壓縮後直接在方框中輸入你要檢查連線狀況的 IP 位址或網址輸入後按下「Enter」即可馬上得知檢測結果。



第2步 按「設定」→「將清單檢視匯出到 HTML」即可將目前的檢測結果輸出成 HTML 檔用瀏覽器就可以開來看。