[限時免費] Old Time Camera 風格極端復古的拍照程式（iPhone, iPad）

「Old Time Camera」是一款可以利用相機鏡頭帶你回到 1839 年的極端復古拍照 App舊化的效果相當逼真依年代從 1839 年到 1960 年共有 9 種不同程度的舊時濾鏡可選用，

而且真的有夠老舊有些真的舊到會看不清楚自己在拍什麼。

不過使用這類型的相機來拍照要的就是一種感覺才不是追求要多清晰呢！所以像這樣風格濃烈的拍照 App 請不要在重要的時刻使用以免造成遺憾哦！拍照的功能雖然很簡單但該有的都有可切換前後鏡頭外也有倒數拍照可使用。

在拍照時可直接在螢幕上看到舊化的效果每一款的濾鏡除了影像上會呈現不同的復古特效外連同相紙外框也會有不同的風格。如果你喜歡這樣的做舊效果或是想拍點與眾不同的照片都非常推薦可以使用哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Old Time Camera
  • 軟體語言：簡體中文,英文……等
  • 開發人員：CATEATER, LLC
  • 軟體性質：限時免費超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 8.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Old Time Camera」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式後即可在螢幕上看到實時的效果在右下角的「fx」可變換其它不同的濾鏡效果。

 

第2步 可切換前後鏡頭或是使用倒數拍照功能「倒數拍照」預設 3 秒按下按鈕後即會開始倒數拍照唷！拍照後會自動開啟程式內建的「相簿」。

 

第3步 所拍攝的照片只會儲存在內建相簿中點選照片後可透過匯出按鈕選擇分享或儲存到手機相簿。按「X」則可刪除照片。

 

舊化的效果真的相當足夠唷！

 

最後更新：08-24, 2019 下午 12:14

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