「壓片熊貓」影片瘦身器，壓縮後依然保留高畫質！（Android）

手機的儲存空間雖然越做越大但總還是有積滿的一天而存在手機裡最大宗的除了照片外，

影片更是吃容量的怪獸之一且影片檔案太大對於傳輸上也會造成困擾如果你很喜歡用錄影的方式來記錄生活可以考慮將這些影片壓縮一下不僅可以釋出更多的儲存空間在傳輸時也會更加快速。

而要壓縮影片有很多工具可以選擇不過最怕的就是畫質因此變差「壓片熊貓」是一款可在手機上壓縮影片的 App主打功能齊全、容易上手而且壓縮後畫質不會大打折有影片壓縮需求的朋友可以來嘗試看看。

開啟程式後會自動將相簿中所有的影片撈出來並會分別標示出檔案大小可一次選取多個影片一起進行壓縮作業。提供多種壓縮方式可選擇看是想要方便分享還是想要保留原畫質都可以視情況來做選擇。若你打算使用 Email 來傳送影片在選項中還有特別為 Email 量身訂作的壓縮方式可盡量縮小檔案但又能同時力保最佳的解析度與畫質唷！

在開始壓縮後就能讓它在背景作業依所選擇的壓縮方式不同需花費的時間長短也不同簡單來說想要有更好的畫質相對就得花更長的壓縮時間。完成壓縮後可選擇直接取代原檔或是另存新檔。超低門檻的操作方式人人都可輕鬆使用哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 壓片熊貓 – 影片壓縮器: Panda Video Compressor & Resizer

壓片熊貓 – 影片壓縮器: Panda Video Compressor & Resizer 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： farluner apps & games

farluner apps & games 官方網站： http://www.videopanda.co/

http://www.videopanda.co/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「壓片熊貓」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後會自動將相簿中的影片都列出來在影片縮圖左下角就可以看到它們的檔案大小選取要壓縮的影片後按「下一步」接著選擇想要的壓縮方式然後按「壓縮」。

第2步 開始壓縮後就可以跳出程式去做其它的事它會在背景作業下拉通知欄也可以查看進度。

第3步 壓縮完成後可查看壓縮的結果點擊「壓縮前後對比」還能看看畫質是否滿意接著就可以選擇要「取代原檔」或是「存檔」囉！