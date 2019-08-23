「成語接龍-選選看」用釋義拼出正確成語，邊玩邊學！（iPhone, Android）

成語在印象中學校的課程裡並沒有特別著重大多是在課文中出現時，

才有順便學到一些不過就算是這樣每個人或多或少都儲存了一些常見的成語在大腦中你想知道自己擁有的成語量有多少嗎？可以到「成語接龍-選選看」來測試看看。

「成語接龍-選選看」中目前有超過 3000 個關卡每一關會出現 10~12 道的成語或名句每道題目出現後會開始唸出釋義做為提示而玩家要依此從選項中拼出正確的成語答題的速度越快排名就能越前面。

就算遇到陌生的成語名句也可以透過釋義來推斷出正確的用字不小心答錯的話沒有關係只會扣掉一點「♥」答對就會再補回但若一直答錯把 ♥ 都用完這關就算挑戰失敗必須重新來過每回重新開始只能拿到 3 顆 ♥若能持續答對最多可儲存 10 顆 ♥。

所以嚴格來說遊戲的進行並不會受到太大的阻礙唯一會讓你無法繼續答題的因素就是你的成語能力啦～覺得是一款蠻不錯的成語遊戲可以複習一些已經知道的也能學習到更多新的成語有興趣的朋友可以下載來玩玩看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 成語接龍-選選看

成語接龍-選選看 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： KINGFORMATION CO.,LTD.

KINGFORMATION CO.,LTD. 官方網站： http://www.kgame.com.tw/

http://www.kgame.com.tw/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲目前共有 3075 關雖然上方的公告有說每天晚上會更新 25 關不過看來是已經有沒在固定更新了但 3000 多關也夠玩好一陣子了吧！話不多說就從第一關開始挑戰吧！

進入關卡後會開始唸出成語的釋義當做提示玩家需從候選字中拼出正確的成語拼出後也會再唸出完整的成語。

在右側會用白色圈圈顯示待答題數回答正確的就會顯示出來。上方有計時而下方的愛心答錯會扣除、答對則會增加在愛心用完之前、時間結束之前過關即可再繼續下一關。

如果選錯字就會用紅色標示出來同時也會扣除愛心當愛心被扣光這關就算挑戰失敗囉！

點擊已挑戰過的關卡可以「查看字典」學習關卡中的一些新成語。

在首頁下方可查看成績排名。

若遇到要更換手機的時候程式也有提供將記錄移植的方式唷！