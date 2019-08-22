「YouBike Today 小幫手」一個可以幫你規劃借還車路線的 LINE 好友！

現在許多的縣巿都有 YouBike 可以租借使用站點的分佈也越來越完善所以很多人都喜歡把它當作每天通勤中的一環，

甚至做為主要的交通工具使用。但是如果想利用 YouBike 到一個陌生的地點就要考慮附近是否有站點可以歸還車輛雖然我們可以在 YouBike 的官網或 App 上查詢但只能查到目的地附近的站點位置並無法知道哪一個站點是最近的或是怎麼走才是最佳的還車路線。

因此有一群熱愛 YouBike 的科技團隊就推出了一個名為「YouBike Today 小幫手」的 LINE@只要將其加入好友就能透過 LINE 聊天室幫你規劃最佳路線還可同步查詢站點的即時可借還車輛數以及設定出發提醒如果擔心路不熟點開站點的「地圖導覽」就能連結開啟 Google 地圖直接導航帶你去不需再跳離切換使用起來超方便！

對於常用的站點可以加入最愛並有出去玩、上班、回家三種分類可使用借還車時若出現錯誤代碼小幫手也有提供查詢服務就算遇到故障也不用擔心唷！需要聯絡客服時也會直接提供客服電話各種騎 YouBike 所可能需要的功能「YouBike Today 小幫手」通通幫你準備好了連天氣也能查哦！若你也是熱愛騎乘 YouBike 的朋友一定要來使用看看！

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服務名稱： YouBike Today 小幫手

YouBike Today 小幫手 官方網站： https://youbike-today.blogspot.com/

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使用方法：

第1步 掃描上方的 QR Code 即可將小幫手加入好友。點開聊天視窗就可以先看看使用教學囉！不過其實功能都很直白摸索一下就會用了。

第2步 點擊下方的「站點查詢」再點擊「定位查詢位置」就可以在地圖上看到目前所在位置你也可以移動紅色的地標設定其它想要查詢的地點接著點擊「公開所在位置」。

第3步 就會提供近至遠的站點可直接查看可借還車輛資訊如果是常用的站點就可以點擊「加入最愛」利用三個不同的群組來管理站點。

第4步 若打算去某個地點想知道大約需騎多久或是騎到哪個站點最近就可以使用「行程規劃」的功能先設定「起點」再設定「終點」。設定地點時可使用關鍵字搜尋或直接拖曳地圖。

第5步 接著就能看到建議的行程規劃有步行、騎乘的時間可參考可從中選擇比較適合的。點擊「站點動態」可查看起迄站的可借還車輛數點擊「出發提醒」則可設定小鬧鐘。

第6步 設定好鬧鐘後就會在指定的時間跳出通知囉！

第7步 如果騎到一半迷路可點擊站點的「地圖導覽」就能直接開啟 Google 地圖進行導航。

第8步 借還車遇到異常代碼時可直接查看說明需要聯擊客服時也會直接提供電話資訊唷！

第9步 最後說到要騎 YouBike 最重要的就是要好天氣點擊右下角的「其它」可展開更多功能點擊「適合騎車嗎」就能開啟 LINE TODAY 的天氣資訊囉！