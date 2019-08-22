[限時免費]「AlphaBlur」智慧型背景模糊照片編輯工具（iPhone, iPad）

現在手機的相機功能幾乎都有提供人像模式在拍照時能讓背景自然出現景深效果讓前景的人像更加突顯，

不過若你的機型還沒有這個模式或是希望背景除了單純的模糊還能有更多不同特效的話可利用「AlphaBlur」這款 App 來快速編輯一下。

它是一款相當聰明的照片編輯工具可利用神經網路與 AI 人工智慧來自動辨識出背景與前景並可在背景的部份加上各種特殊的效果除了一般的模糊特效外還有各種運動模糊、徑向模糊……等可選用且可透過焦點的大小來調整模糊的程度操作十分的簡單。

如果程式辨識出的範圍有些不準確的話我們也可以再手動來微調完整版本還可加入各種的散景特效與背景變形效果可製作出更多獨特的照片如果你喜歡在照片背景下功夫的話可趁限時免費試用看看唷！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： AlphaBlur Image Effects

AlphaBlur Image Effects 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Maxim Chernousov

Maxim Chernousov 官方網站： www.alphaplugins.com

www.alphaplugins.com 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「AlphaBlur」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後先點擊左下角的「相機」選擇拍照或由相簿選取照片也可以將剪貼簿中的圖片貼上編輯。

第2步 選入照片後程式即會自動分辨出前景與背景如果覺得有點掉漆的話可點擊下方的「小人」圖示即可手動調整紅色代表背景區域利用下方的「Clear」塗抹前景範圍即可。用兩指斜拉可放大更容易處理細節處。

第3步 完成後點擊左上角的「Back」即可回到背景編輯畫面。

第4步 在下方就能選用想要的背景模糊效果。

第5步 透過調整焦點大小可改變模糊的程度。

第6步 在選項最右側可調整前景的邊緣平滑程度。點入「設定」可選擇儲存的影像大小。

第7步 編輯完成後點擊分享按鈕即可選擇分享或儲存。